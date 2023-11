“ En San Martín de los Andes hay alrededor de 6 mil plazas no registradas que generan cerca de 3 millones de dólares al año. Pedimos que el Municipio de San Martín de los Andes aplique los controles para que todos tributen y la competencia no sea desleal”, subrayó el titular de la entidad en declaraciones radiales.

asociación hotelera y gastronomica san martin de los andes.jpg

“Además de la competencia desleal porque no tributan, estas viviendas generan trabajo en negro y potenciales delitos como la trata de personas ya que no hay control de pasajeros”, añadió Roca y consideró que “el Estado no fiscaliza y no cuida los impuestos de los vecinos”.

“No es una actividad tan clandestina. Falta control del Estado y suponemos que hay intereses cruzados, con personas que están dentro del Municipio de San Martín de los Andes que tienen viviendas en alquiler turístico sin habilitación”, advirtió. "Fuera del sistema hay la misma cantidad de camas que en el sector registrado, generando un monto anual que ronda los 3 millones de dólares”, agregó.

En ese contexto, Roca comentó que el negocio de los alquileres no registrados “empezó como algo pequeño, con familias que alquilaban una habitación y creció hasta la actualidad, donde hay complejos destinados únicamente a alojamiento turístico, con grandes grupos empresariales que publican los complejos y no tributan”.

San Martín de los Andes turismo 1 de enero Federico Soto

“Buscamos que sea una actividad registrada, con una competencia leal y que el sindicato también mire porque hay mucha mano de obra en negro. No vamos contra la economía social, sino que pedimos la igualdad de condiciones, competencia leal y que el Municipio recaude los impuestos correspondientes”, concluyó el presidente de la AHGSMA.

Cabe recordar que desde 2021 se encuentra en vigencia una ordenanza que pretende poner fin a los alojamientos no habilitados, a través de un registro de viviendas que se ofrecen para alquiler turístico, con sanciones para aquellas que no cuenten con la habilitación.

Según explicó Alejandro Apaolaza, el titular de la Secretaría de Turismo, en septiembre de este año (momento en que aguardaba que el Juzgado de Faltas sancione a unos 80 alojamientos no registrado detectados, tiene un piso de 50 mil pesos.