Denuncian que taxistas y remiseros trabajan ilegalmente con Uber en Neuquén

"Hace más de 2 años que estamos compitiendo con estas aplicaciones ilegales, en realidad es una sola Uber, pero estamos cansados de reclamar, hablar con autoridades y nadie hace nada, dicen que no andan, que no funcionan en Neuquén pero no es así", aseguró Mirtha, una taxista en diálogo con LU5.

Y aseguró que "yo estoy en mi parada y los autos (que usan Uber) paran delante de mí, yo abro la aplicación y veo 6 o 7 autos trabajando en el día, al menos en el centro".

Asimismo, indicó que los inspectores municipales dejaron de hacer "caza" de estos autos porque no le pagan horas extras y había poco personal. "Es muy desleal el trabajo que están haciendo y la Municipalidad eso lo sabe, esto lamentablemente se fue de las manos, y el primer error lo cometieron ellos, no hicieron más controles y dicen que no están", aseguró.

La mujer denunció que debido a la baja demanda del servicio, que ronda el 60%, "hay taxistas y remiseros que están usando la aplicación ilegalmente, hay una ordenanza que lo prohíbe. Si yo taxista estoy inscripto y trabajo como Uber deberían sacarme el carnet, porque si el resto de mis compañeros no pueden trabajar con esa app porque es ilegal, por qué se lo tenemos que dejar a 2 o 3", cuestionó.

Y calificó a estos choferes de "ventajeros" porque toman viajes con la App, a pesar de que por ordenanza es ilegal y está prohibido, además se establecen multas elevadas. "La municipalidad tiene que salir a la calle y multarlos, y no vemos que eso se haga, siempre quedamos en la promesa".

Mirtha aseguró que la competencia en estas circunstancias es ilegal, ya que "nosotros seguimos pagando impuestos y cosas, el seguro especial, desinfección, y otras cosas más que nos piden, y al lado mío tengo alguien que está trabajando sin nada de lo que me piden a mí", dijo.

Por último, indicó que si se regula Uber no quedaría prácticamente nadie de esos choferes, "porque les gusta trabajar de manera clandestina, no les va a gustar tener que pagar todo lo que pagamos nosotros. Sería la solución que los regule, pero esta gente no quiere".

Qué dijo la Muni con respecto a la denuncia por Uber

Tras esta denuncia, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Mauro Espinosa, salió a responder y aclaró que hubo casos de taxistas usando Uber pero antes del proceso de legislación.

"Nosotros seguimos trabajando, estas app no dan ningún tipo de respaldo documental ni de seguridad, si tenemos que decir que la ciudad de Neuquén está manifestándose sobre los servicios públicos todo el tiempo porque ha crecido y avanzado tanto, estas aplicaciones viene a traer una confusión, porque hemos tenido intervenciones y las seguimos teniendo. No sabemos quién es el conductor, si tiene antecedentes, si tiene licencia", advirtió.

Espinosa afirmó que se siguen auditando los lugares que son de uso cotidiano, pero aclaró que los casos que hemos tenido son "casos foráneos, de la ciudad de Roca, Fernández Oro, Centenario, que viene en búsqueda de la masividad.

"Nosotros también auditamos el servicio público de taxi para que se brinde como corresponde, cuando nos platean reuniones y movilizaciones en contra nos parece bárbaro, pero lo principal es trabajar para el usuario, la mejor forma de combatir estas aplicaciones es tener un buen servicio, y no parándose en el monumento a la bandera manifestándose contra las aplicaciones", enfatizó el funcionario municipal.