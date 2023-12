Denunciaron destrucción de la barda: qué está pasando

Enseguida, los vecinos que fueron testigos de la maniobra preguntaron al maquinista qué estaba haciendo y por qué. Pero no tuvieron mayores precisiones. Al parecer, tenía la orden de abrir un camino para que accedan camiones. No se sabe quién está detrás de la operación, pero se cree en un emprendimiento privado con necesidad de realizar movimiento de suelo en el sector.

Preocupado por esta situación, el presidente de la comisión vecinal Roberto Zurita solicitó una reunión a las autoridades municipales para tener todos los detalles del proyecto y garantizar que no destruya la barda ni genere problemas a los vecinos más cercanos. Es que muchos temen que los tareas de rigor y por delante hagan ceder el terreno y provoque daños en las viviendas, como ya sucedió en otras construcciones del barrio, edificadas entre 1978 y 1979.

"Nos hemos encontrado con la actividad de una retroexcavadora abriendo un camino detrás del club y el Jardín Escondido. Ha hecho un camino, y a los vecinos les preocupa el movimiento de tierra porque cada vez que pasa la máquina, les tiembla la casa. Además, nos llamó mucho la atención que bajara cinco o seis árboles como si fueran palillos. La máquina comenzó a desmontar la alameda como si nada y está tapando los desagües naturales de la barda", contó Zurita, en declaraciones radiales.

Desde la comisión vecinal aseguraron que no fueron notificados de ninguna obra en el lugar. "Necesitamos que nos informen qué están haciendo y si es beneficioso. Esta es una zona de barda natural, con una fauna muy linda. Si van a hacer un proyecto, que informen a los vecinos para que nos quedemos tranquilos y no haya preocupación. No sabemos nada", manifestó Zurita.

Asimismo, echó la bronca porque desde hace dos años que la comisión vecinal tiene un terreno para construir su sede, pero no avanzan con la construcción. "El intendente Mariano Gaido se comprometió, está el plano hecho y no tenemos respuesta. Se largan a hacer grandes obras, pero hay necesidades del barrio primero que necesitamos resolver, como tener un espacio donde reunirnos los vecinos. Mientras tanto, estamos de prestado en un salón del barrio de enfrente", concluyó.