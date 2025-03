Derrame cloacal en San Luis y Beltrán: a quién denunció penalmente la Muni

A pesar de los reiterados reclamos realizados tanto al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) como a la Municipalidad, hasta el momento no han obtenido respuestas ni soluciones concretas por parte del propietario. Lamentablemente, es una situación que lleva varios años.

ON - Derrame aguas Cluacales (4).jpg Omar Novoa

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, confirmó que en las últimas horas realizaron una denuncia judicial contra el propietario del predio tras varias intimaciones, para que cese con el arrojo de líquidos cloacales en la vía pública.

“Este martes se verificó vertido de líquidos cloacales en la calle proveniente del edificio que hay en esa esquina, los inspectores de área de ambiente constataron la situación y no nos queda otro camino que hacer una denuncia en la división de Delito Ambiental”, detalló.

Y explicó que en esa denuncia se expone todo lo actuado hasta el momento desde años anteriores, porque esa situación se verifica desde hace tiempo largo. “Si bien ocurre de manera alternada, hay vertidos, se resuelve, notificamos, generamos la contravención, por un tiempo no tenemos nada y luego vuelve a repetirse”, dijo en diálogo con LU5.

Asimismo, aclaró que se desconoce el origen de todo porque hasta el momento no pudieron ingresar nunca al lugar, ya que se trata de una propiedad privada. “Pero hicimos la denuncia para que la justicia haga la investigación y las diligencias que corresponden para que se pueda resolver la problemática que presentan los vecinos”, afirmó.

ON - Derrame aguas Cluacales (3).jpg Omar Novoa

Baggio explicó que la situación es compleja porque los líquidos cloacales provienen desde una propiedad privada y está cerrado el acceso. Hasta el momento nunca se pudo hablar con alguien, ya que no hay nadie que atienda en el lugar. “Las contravenciones las hemos cursado en un domicilio catastral, la última vez no quiso recibirla ni firmarla”, expuso.

El funcionario indicó que se espera ahora que el propietario del predio realice su descargo en la justicia. “La solución no llegó en el tiempo que se le había fijado, por eso tuvimos que hacer la denuncia, pero esperamos que se pueda tomar cartas en el asunto y que obliguen a una resolución. Es vergonzoso que siga ocurriendo esto en la vía púbica y sostenidamente en el tiempo”, expresó.

Según se pudo conocer el predio, en el cual hay un edificio, está parcialmente habitado, hay algunos movimientos en algunos departamentos, pero es un espacio que tiene ingreso por otra calle, o atravesando un alambrado. Se trata de una obra que fue clausurada en su momento por la Municipalidad y no tiene final de obra. Hay gente en el lugar, pero no se pudo constatar si está viviendo allí. "El propietario es alguien que tiene domicilio en el barrio", aclaró.

“Estamos hartos cansados como los vecinos, pero sabemos que se va a actuar y disponer medidas, esperamos que nos permitan entrar al predio y hacer lo que tengamos que hacer para terminar con esta contaminación”, afirmó.