Los abogados de las víctimas denunciaron que no pueden acceder al expediente por el derrumbe del pasado 1º de agosto. La Fiscalía explicó la situación.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses de la sociedad, explicó que la información está a disposición de las víctimas, pero no de los abogados, ya que no se constituyeron como querellantes.

"No se entiende que la fiscal del caso tenga la actitud de negarle el acceso a las víctimas del derrumbe del cerro de la Virgen. No tiene lógica jurídica, que no puedan acceder a una investigación que debería ser pública para todos. Hay un código que se sanciona para darle transparencia a la Justicia", expresó el abogado Javier Valenzuela y agregó que la nota llevaba la firma de Daniel Echeverría.

En diálogo con LMNeuquén, dijo que solicitaron conocer las actuaciones de la causa que se inició de oficio, pero todavía no lo consiguen. Según informó el letrado, la fiscal dice que no puede entregar las actuaciones hasta tanto se resuelva la recusación que pesa sobre ella por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Es una denuncia que tramita ante el fiscal jefe Fernando Fuentes, en perjuicio de Rivera, la única fiscal del caso en Chos Malal", agregó.

Sin embargo, el letrado consideró que aunque la funcionaria llegue a ser apartada y pongan a otro fiscal en su lugar, las actuaciones serán las mismas. "No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pedimos acceder a toda la investigación que se hizo hasta acá, y que no se vulneren más los derechos humanos y garantías de las víctimas", insistió.

Derrumbe en Chos Malal: qué dice la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal (MPF) desmintió la acusación que el estudio jurídico hizo hacia la fiscal Natalia Rivera. "El legajo de la causa siempre estuvo abierto para la familia. Rivera incluso ofreció llevarlo a la casa de la familia -que vive en un paraje alejado- pero finalmente eso no se pudo concretar por motivos ajenos a la Fiscalía", explicaron desde el organismo.

A su vez, aclararon que los abogados que solicitaron acceso al expediente todavía no están constituidos oficialmente como querellantes, motivo por el que no pueden habilitar los documentos. Tal como mencionó Valenzuela, el fiscal jefe Fernando Fuentes debe resolver, en primer lugar, el pedido de recusación contra la fiscal Rivera para luego confirmar la constitución de la querella y, así, permitir el acceso al expediente.

El derrumbe del cerro de la Virgen

El primero de agosto se vino abajo parte del cerro de la Virgen. Los damnificados hacían dedo en la Ruta 43 cuando las piedras cayeron encima y los aplastaron. De milagro, salieron vivos. Se trata de la familia Rodríguez/Echeverría: una mujer que entonces cursaba un embarazo de ocho meses, sus dos pequeñas hijas -de 10 y tres años- y su marido. Todos sufrieron golpes. Pero la peor parte se la llevó la niña Abigail, de 10 años, quien advirtió que el cerro se movía y avisó a su familia. Ella sufrió una fractura por la que tuvo que se trasladada hasta el hospital Castro Rendón para ser intervenida quirúrgicamente. Su padre también resultó lesionado.

Como consecuencia del derrumbe, la Ruta Provincial N°43 quedó inhabilitada en el tramo donde cayeron alrededor de 30 mil metros cúbicos de material del cerro. Tanto es así que desde Vialidad Nacional se tomó la decisión de vadear un brazo del río Curi Leuvú, la nueva traza de la ruta.