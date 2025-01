Neuquén La Mañana acampe Desarman el acampe de los vecinos de Plottier que duermen en la plaza

Los vecinos del acampe tuvieron que dispersarse y mudar sus cosas a otro lado. Se quedaron sin baños públicos y tienen prohibido acostarse.







Por estas horas, los vecinos que no pueden pagar un alquiler y se trasladaron con un acampe a la plaza San Martín de Plottier sortean una situación difícil de sostener. Para no ir al choque con la Policía, accedieron a permanecer en el lugar, pero de forma dispersa. Es decir, ya no pueden estar todos juntos, ni armar las carpas.

"Hicimos caso para no tener un conflicto. Entendemos su trabajo. Pero seguimos acá, separados. En las escaleras ya no podemos estar porque largan los aspersores cada tres horas. No podemos armar las carpas. Tampoco acostarnos. Nos prohibieron. Tuvimos que mudar nuestras cosas a otro lugar. En otras palabras, nos dejaron acá como para pasar frío", comentó Ayelén, una de las vecinas que está presente en el acampe desde el primer día.

carpas plottier.jpg En diálogo con LMNeuquén, detalló también que tuvieron que sacar carpas, frazadas y hieleras para mantenerse hidratados. "Solo quedamos con el mate, una botella con hielo y nuestra mochila", sintetizó.