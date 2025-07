Desbarataron una banda de caza furtiva que actuaba en la provincia

Si bien no se pudo dar con el animal, se encontraron tres cueros de puma, dos de ciervo colorado y uno de jabalí europeo; además de tres cabezas y cinco astas de ciervo colorado; y siete trampas de captura tipo zorrera.

Denuncia de un vecino disparó

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, destacó que “los ciudadanos empiezan a denunciar estos temas. Recibimos la denuncia de un vecino con la foto del puma, por lo que se actuó rápido”. Lamentablemente no se pudo encontrar al cachorro y los cazadores furtivos manifestaron que se había sido liberado en el campo. Lagos resaltó el trabajo conjunto entre Fauna, policía y fiscalía ambiental.

caza furtiva- puma- Hualcupén-2

Especies nativas y exóticas son protegidas por leyes en la provincia del Neuquén. Por ese motivo, se labraron actas de infracción por poseer pieles de animales de fauna silvestre. El puma es una especie protegida en la provincia.

Golpe a la caza furtiva en Vaca Muerta

Hace dos meses secuestraron armas y ejemplares de choiques en Vaca Muerta. Durante un operativo preventivo desplegado en la región se secuestraron armas y ejemplares de fauna silvestre que provenían de la caza furtiva. Las acciones fueron coordinadas por las áreas de Seguridad Rural y de Protección y Conservación de la Fauna de la Provincia.

Fue en zonas rurales de Paso de los Indios, Barriales, Sauzal Bonito, Área Los Bastos y a lo largo de la Ruta Provincial N°17, en el tramo que conecta Cutral Co con Añelo, con el acompañamiento de las Agencias de Seguridad de Cutral Co, Piedra del Águila, Picún Leufú, El Chocón, Neuquén, Zapala y Junín de los Andes. A su vez, el Departamento Comando Radioeléctrico y la Comisaría 6ta de Cutral Co y Plaza Huincul brindaron cobertura operativa durante toda la jornada.

fauna decomiso.jpg

La modalidad de trabajo consistió en la instalación de puestos de control vehicular -tanto estáticos como dinámicos- en sectores estratégicos, con el objetivo de prevenir delitos rurales y proteger la biodiversidad de la región.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de un arma de fuego calibre 22, varias armas blancas, tres ejemplares de choique (Rhea pennata) y un piche (Zaedyus pichiy), cuya caza incumple la ley provincial N° 2539 sobre Fauna y sus Hábitats.