Desde el CMIC señalan que el DNU va a sobrecargar a la salud pública

"Estamos muy preocupados, creo que hay una mirada muy clara de trabajar sobre la preponderancia del sistema prepago sobre el sistema de obras sociales", dijo Rabuffetti y afirmó que le preocupa la necesidad de preservar la integralidad del sistema de obras sociales, que son las que sostienen a la medicina privada en la Argentina.

Defender la salud con obras sociales

El sistema de prepago se va a concentrar en uno en particular. "Hay que estar muy atentos, si bien el ISSN no está regulada por Nación, hay que empezar a cuidar aquellas obras sociales que dan cobertura integral y que están bajo el concepto de solidaridad", aseguró. Por eso, llamó a trabajar en equipo y tener una mirada más integral del sistema en la provincia, que agrupe lo público y lo privado.

Actualmente, la clínica CMIC tiene una ocupación del 95% en terapia.

"Hay que darle sostenibilidad a la gran parte de la población que no va a tener la accesibilidad que antes tenía", dijo. Agregó que las prepagas subieron esta semana un 40% y que es evidente que van a quedar reservadas solo para los sectores de altos ingresos y no van a tener acceso aquellas personas de alto riesgo. "Van a quedar en las obras sociales que hoy no dan los servicios que tienen que dar porque su situación financiera no es la adecuada", agregó.

"Lo que veo yo es que hay una clara intención de concentrar la mirada en aquellos niveles económicos que van a tener más accesibilidad, esto probablemente venga acompañado luego de una liberación de la elección de obra social, en la cual las obras sociales nacionales van a verse involucradas", agregó. "Liberar solo las prepagas no tiene una mirada integral de lo que Argentina necesita como sistema de salud integral, público y privado, lo que está haciendo es sectorizar más y dejar gran parte de la población expuesta a que no va a poder pagar eso, y ese impacto lo va a sufrir sobre todo la salud pública", detalló.

Altos costos

Para el médico, hablar de alta complejidad con los costos médicos que hay en Argentina abarca no solo enfermedades graves. "Hoy un suplemento vitamínico cuesta 23 mil pesos, todo es alto costo", dijo y agregó que el DNU no abarca la mirada social de la salud, sino que solo beneficia a los 6 millones de personas que usan medicina prepaga, pero no los que dependen de obras sociales solidarias para acceder a tratamientos.

"ISSN es la obra social de la provincia en cantidad de afiliados, la obra social de petroleros privados, SOSUNC que es de la UNCo, el sindicato de camioneros que tiene un número importante de afiliados en Neuquén, en este grupo de obras sociales está concentrada la población que tiene acceso por tener un trabajo genuino", dijo sobre las principales obras sociales de la zona.



"Nos estamos juntando y vemos la situación socioeconómica del sistema de salud, más allá del DNU", dijo y agregó: "Si no tenemos una mirada integral, esta crisis económica y financiera va a hacer que muchos prestadores tengan que dejar de dar prestaciones".