Desde el EPAS viajaron a Aluminé para controlar la calidad del agua

La visita se decidió después de que vecinos de la localidad presentaran informe en el que se asegura que el agua de red no es apta para el consumo humano.

Ante la denuncia realizada por un grupo de vecinos de Aluminé que pudo acceder a un informe realizado por el hospital local al agua de red en el que informaban que esta no es apta para consumo humano , personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ) se trasladó a la localidad.

El objetivo de este trabajo en conjunto es solucionar el problema que surgió ante un informe elaborado por la Dirección de Bromatología del Ministerio de Salud , donde se indicaba que el agua no era apta para el consumo.

Aunque el EPAS no presta el servicio en Aluminé, es un organismo de contralor y asistencia que realiza muestras periódicas e informa al municipio los resultados. La Municipalidad de esa localidad es la responsable de brindar el servicio de agua potable a la población. No obstante, aclararon que "el EPAS vela por la seguridad de la población".

hospital aluminé.jpg El hospital de Aluminé realiza exámenes periódicos al agua.

La denuncia de los vecinos

Las alarmas se encendieron en Aluminé el último miércoles, cuando integrantes de la comisión vecinal del barrio Juvenal Guzmán pudieron acceder a un informe realizado por el hospital local sobre el agua. "Pudimos solicitar al nosocomio, la copia de los dos análisis último que hicieron para determinar la calidad del agua. Lamentablemente, ambos fueron contundentes: el agua no es apta para consumo humano, así que a partir de ahí te imaginaras que la preocupación por lo que estamos consumiendo", indicó el representante de los vecinos, Mario Villagra, en el Noticiero 24/7.

A esto, agregó: "Hay que solucionar porque la gente no puede comprar agua. Vivimos entre ríos y lagos, no podemos andar comprando agua en bidón. Es muy grave que no se haya informado a la población sobre la contaminación del agua, por las consecuencias que esto puede llegar a traer a la salud en general de un pueblo".

Esto se debe a que la captación se hace en el río Aluminé, de ahí se eleva a cuatro tanques que se encuentran ubicados en la parte alta del pueblo y de ahí baja por desnivel a los distintos barrios. "Todo el pueblo consume la misma agua. Todos estamos en la misma", aseguró Villagra.