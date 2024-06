Detalles inéditos del íntimo y "secreto" encuentro de "solas y solos" en Cipolletti

El pasado sábado, otra edición de Descubriéndote en el centro. Los 7 minutos clave para conocerse. Del touch and go a parejas.

No se permiten fotos ni videos. Lo que pasa en ese ámbito privado, muere allí. Aunque al mismo tiempo y paradójicamente puede estar naciendo algo: desde una relación ocasional, el famoso touch and go o incluso relaciones sentimentales, noviazgos y en menor medida nuevas amistades.

“Están en Mardel pasándola bomba” tras el encuentro

“Ahora mismo hay gente que se puso en pareja en encuentro anterior y están en Mar del Plata pasándola bomba. También sabemos de otros yendo al cine, saliendo a comer, la vida es bella pero de a dos es más linda aún”, reflexiona Mariano, uno de los creadores de la innovadora iniciativa “junto a Ana”.

El valor de la entrada asciende a 30 mil pesos y aparte del “speed dating” incluye “consumición, sorteos” y los mejores temas de época sonando suavemente en los parlantes, además del menú ya especificado. La mitad del importe se abona previamente vía transferencia bancaria y el saldo se cancela en el lugar.

“Prepárate para una noche diferente y divertida”, es la propuesta tentadora…

Justo “a tiempo” de conocer a alguien: el paso a paso

Sin dudas, una de las peculiaridades de esta primera cita radica por el breve lapso de contacto entre las personas y es a la vez el momento determinante de la jornada, el que marcara un punto de inflexión, esa pequeña charla en la que se definirá gran parte del éxito o fracaso de ese acercamiento inicial.

“Siete minutos nos parece un tiempo ideal porque si la persona con la que estás hablando te gusta el tiempo es poco, y si no te gusta el tiempo también es poco. A diferencia de cuando te juntás con alguien desde las aplicaciones y tenés que estar con una persona comiendo dos horas y ya sabes que no te gusta, uy que plomazo, que situación incómoda, ¿no?… En cambio, en siete minutos uno ya se da cuenta si le gusta alguien o no, está estudiado eso. Después con el tiempo rubricas lo que ya intuiste”, explica el organizador, el que trabaja para solucionar el "mal de amores".

Culminada ese paso crucial, entonces, se procede a llenar una planilla “para aclarar si quiere seguir conociendo a determinadas personas o si no hay afinidad”.

solos y solas.jpg Ana y Mariano, los organizadores de Descubriéndote.

Con esas incógnitas despejadas, “al otro día cruzamos los datos y si hay consenso, le enviamos a cada uno los datos de la otra persona”.

Y a partir de allí sí quienes pegaron el flechazo comienzan a escribir su propia historia con esa mujer u hombre que tanto los sedujo en el encuentro inicial. O si no hubo caso y la suerte no los acompañó, se resignarán y volver a internarlo más adelante.

En el anterior hubo “18 match -encuentros-“, celebra algo así como el “Roberto Galán” regional, aunque aggiornado a los tiempos que corren.

“Tenemos 40 inscritos por lo pronto, con una edad de 42 años promedio. Van algunos entre amigos y otros se animan solos. Vale la pena porque se marchan muy contentos y contentas”, adelanta Mariano.

image.png

Por otro lado, aclara que el reglamento del evento tiene su parte flexible aunque “esa noche en la planilla tienen que poner si hay interés en conocer a la persona o no, eso sí o sí”.

Pero después, admite, los participantes gozan de total libertad. De hecho, “terminamos con una especie de baile hasta las 2 y es normal que se conozcan antes. Incluso alrededor del bar hay hoteles”, indica, dando a entender que todo está fríamente calculado y que no son pocos los que optan por apurar los trámites e ir a los bifes. El famoso “ya somos grandes para andar con vueltas” parece que se oye bastante en la velada cariñosa.

Descubriéndote Neuquén

Descubriéndote es una “marca ya patentada y nació el 28 de febrero de este año”. Sus dueños están gratamente sorprendidos por el gran suceso y la buena aceptación en ese target de público. Sin ir más lejos, “el mismo sábado vamos a organizar también un + 50 en Neuquén, en Charleston. Y a la otra semana una gran fiesta”, anticipa quien, desde su negocio, ayuda a combatir la soledad.

El tema insignia de la firma es Descubriéndote, de Rosana. ¡Se han formados varias parejas! Y el sábado seguro la lista se amplíe. Aguanta corazón, aguanta. Cuánta pasión.

Embed - Descubriéndote Rosana con letra

Ejemplo de una ficha para participar del evento del 29/06 +35 a 49

Nombre completo

Edad

D.N.I.

Teléfono de contacto

Lugar de residencia

Ocupación

Estado civil (soltero/a, separado/a, divorciado/a, viudo/a)

Intereses/ hobbies

Una vez completado el formulario, se le enviarán datos de la cuenta bancaria para abonar el 50% del valor, a modo de reserva. El resto se paga el día del evento. Se puede pagar con tarjeta de crédito y/o débito.