Detectan una ovitrampa positiva del mosquito transmisor del dengue en Centenario

El personal de salud realizó un control de foco para eliminar potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Durante la mañana del jueves, personal de salud realizó un control de foco en el barrio Los Pioneros de la localidad de Centenario. Las tareas preventivas se llevaron adelante tras el resultado positivo de una ovitrampa , que confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las tareas se desarrollaron en el marco del Plan Provincial contra el Dengue, impulsado por el Ministerio de Salud. Durante la jornada, los equipos de salud recorrieron 108 viviendas, evaluaron 10 domicilios y brindaron 65 charlas educativas a vecinos y vecinas del sector.

Estas acciones forman parte de un seguimiento que el Ministerio mantiene desde hace años en la capital neuquina y alrededores, a través de ovitrampas que permiten detectar tempranamente la presencia del mosquito durante la temporada cálida.

El control de foco implica un recorrido por los domicilios ubicados en un radio de 100 metros de la ovitrampa positiva —el alcance habitual de vuelo del mosquito—. El objetivo es detectar y eliminar posibles criaderos, además de acercar recomendaciones de prevención a los vecinos. En este caso, al no registrarse circulación viral, las acciones se centraron exclusivamente en la prevención y en la eliminación de recipientes que pudieran favorecer la proliferación del mosquito.

control ovitrampa

Del operativo participaron equipos de la Coordinación de Epidemiología, de Insumos y referentes de Seguridad e Higiene de la Región Sanitaria Vaca Muerta, con la colaboración del Área Programa del Hospital Natalio Burd de Centenario y de la Dirección de Salud Ambiental y Cambio Climático.

Claves para la prevención del dengue

Hasta el momento, la provincia de Neuquén se mantiene sin casos autóctonos de dengue ni circulación viral: todos los casos detectados hasta ahora fueron importados, correspondientes a personas que viajaron a provincias con circulación del virus.

Aun así, las autoridades insisten en mantener las medidas de prevención para evitar la propagación. “Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquito no hay dengue”, remarcaron desde Salud, recordando que para que una persona se enferme se necesitan tres elementos: la persona, el mosquito y el virus.

El mosquito Aedes aegypti deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes con agua, siempre por encima del nivel del líquido. Los huevos son oscuros, resistentes a la sequía y al frío, y pueden permanecer adheridos hasta un año. Según la temperatura, el ciclo de vida del mosquito se completa entre 7 y 14 días.

dengue.jpg La vacuna contra el dengue no es cubierta por el 80% de las obras sociales. PAMI es una.

Para prevenir la aparición del mosquito y reducir el riesgo de dengue, se recomiendan algunas medidas sencillas en el hogar:

Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Dar vuelta objetos como baldes, macetas, juguetes, neumáticos.

Cepillar y limpiar las paredes internas de los recipientes para despegar los huevos.

Cambiar el agua de floreros, bebederos de mascotas y portamacetas cada 3 días.

Mantener limpios patios, jardines y desagües.

Tapar tanques y recipientes de almacenamiento de agua.

Desechar basura adecuadamente.

Además de eliminar criaderos, es importante protegerse de las picaduras del mosquito. Se recomienda usar repelente, vestir ropa de manga larga y colores claros, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, cubrir carritos de bebés con tules y, en la medida de lo posible, utilizar ahuyentadores en los espacios donde se pasa más tiempo.