Detectan en Neuquén la segunda ovitrampa positiva del mosquito transmisor del dengue

Se trata de huevos del mosquito Aedes aegypti. Salud asegura que aunque el mosquito está presente, todavía no hay circulación del virus en la provincia.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, a través de la Dirección General de Salud Ambiental, confirmaron el hallazgo de una segunda ovitrampa positiva para el mosquito Aedes aegypti ,transmisor del dengue, en los últimos meses.

La primera detección reportada recientemente fue en el barrio Villa Farrel de la capital neuquina, mientras que este nuevo hallazgo se localizó en el barrio Mariano Moreno, lo que motivó el despliegue inmediato de equipos técnicos para realizar el “control de foco”.

La referente del Laboratorio de Zoonosis y Vectores, Irene Roccia, explicó que estas detecciones se deben a la vigilancia entomológica constante. "Por las tareas que venimos realizando, detectamos ayer (lunes 5) una ovitrampa positiva en el barrio Mariano Moreno. Por eso nos encontramos visitando el sector, yendo casa por casa para informar a los vecinos acerca de este hallazgo y de las medidas de prevención para evitar criaderos", señaló.

Este caso se suma a la primera ovitrampa positiva detectada días atrás, consolidando las tareas de monitoreo que Salud Ambiental realiza para seguir de cerca la presencia del vector en la zona. Respecto al proceder, detalló que "si el vecino nos permite, entramos al domicilio para identificar juntos los criaderos y eliminarlos. Es un trabajo preventivo fundamental porque, aunque el mosquito está presente, todavía no hay circulación del virus en la provincia".

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

ciclo de vida

La especialista recordó que el Aedes aegypti es un mosquito pequeño, de color negro con rayas blancas en sus patas, que se cría exclusivamente en recipientes artificiales. "Se cría en el agua estancada por varios días. Allí la hembra coloca los huevos, de donde sale la larva, la pupa y, finalmente, el adulto que vuela".

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (12).JPG Sebastián Fariña Petersen

Recomendaciones

Desde el ministerio de Salud se recuerda que, al no existir casos autóctonos por el momento, la clave es evitar que el mosquito se reproduzca y propague, y las medidas a seguir son:

Evitar acumular agua: no dejar recipientes con agua estancada.

Tanques y piletas: mantener tanques tapados y piletas (incluidas las "pelopincho") limpias y cloradas, evitando que queden abandonadas con agua.

Neumáticos: no mantener cubiertas a la intemperie que puedan acumular agua de lluvia.

Plantas y bebederos: no poner plantas a enraizar en agua (usar arena húmeda). En los bebederos de mascotas, es vital recambiar el agua y cepillar el borde del recipiente para eliminar los huevos.

"Necesitamos el compromiso de todos los vecinos para evitar tener dengue autóctono. Hasta ahora los casos en la provincia han sido todos importados, pero ante la presencia del mosquito debemos estar más atentos que nunca", concluyó Roccia.