Detectan primer indicio de actividad del mosquito del dengue en Neuquén

Se trata de la primera ovitrampa positiva de la temporada. La detección coincide con el mismo momento que el año pasado.

En línea con el Plan Provincial contra el Dengue elaborado por el ministerio de Salud, esta semana dio positivo una ovitrampa colocada en el barrio Villa Farrel de Neuquén capital, detectándose actividad del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Se trata de la primera ovitrampa positiva de esta temporada, hallada en la misma semana que el año anterior, lo que indica que las condiciones de temperatura actuales favorecen la actividad del vector.

Ante este hallazgo, este martes a las 9:00 se realizará un operativo de control de foco en ese barrio con equipos de la Región Confluencia, Epidemiología, Salud Ambiental y Cambio Climático, y personal del centro de salud local. La tarea consiste en realizar un recorrido domiciliario en un radio de 100 metros (distancia de vuelo del mosquito) para buscar y eliminar criaderos, y brindar medidas de prevención a los vecinos.

En este caso, al detectarse únicamente actividad del mosquito sin circulación viral, corresponden tareas de prevención y eliminación de potenciales criaderos.

El dengue aparece en zonas urbanas de países tropicales y subtropicales.

Vigilancia permanente

Desde hace varios años, el Ministerio de Salud realiza vigilancia entomológica en la capital neuquina y alrededores mediante la colocación de ovitrampas, sensores que permiten detectar la presencia de huevos del mosquito. Este monitoreo se lleva a cabo durante toda la temporada cálida para identificar tempranamente la actividad del vector.

Se trata del cuarto año que se registran ovitrampas positivas en Neuquén. "El mosquito ya está llegó para quedarse y se instaló en nuestra provincia, por eso monitoreamos constantemente cuándo aparece y cuándo se detecta su actividad", explicaron desde Salud Ambiental.

Sin circulación viral en Neuquén

Hasta el momento, en la provincia del Neuquén no se han notificado casos autóctonos de dengue ni circulación viral. Los casos detectados han sido todos importados, correspondientes a personas con antecedentes de viaje a provincias con circulación del virus.

Mosquitos.jpg Una gran diferencia entre el mosquito del dengue y el de la Encefalitis Equina es que este último cuando ataca a las personas deja una huella más reconocible por la intensidad. Foto: LMN.

Prevención: clave para evitar el dengue

"Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquito no hay dengue", destacan desde Salud. Para que una persona se enferme de dengue se necesitan tres elementos: la persona, el mosquito y el virus.

El Aedes Aegypti deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes que contienen agua, por encima de la línea del agua. Estos huevos son de color oscuro, resistentes a la sequía y al frío, y pueden vivir hasta un año adheridos. Dependiendo de la temperatura, el ciclo de vida del mosquito puede completarse entre 7 y 14 días.

Medidas de prevención en el hogar:

Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua

Dar vuelta objetos como baldes, macetas, juguetes, neumáticos

Cepillar y limpiar las paredes internas de los recipientes para despegar los huevos

Cambiar el agua de floreros, bebederos de mascotas y portamacetas cada 3 días

Mantener limpios patios, jardines y desagües

Tapar tanques y recipientes de almacenamiento de agua

Desechar basura adecuadamente

