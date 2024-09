Detuvieron a otra de las imputadas en la causa por usurpaciones en Villa Mascardi

Debido al “faltazo” de Jaramillo y de otra de las imputadas, el cónclave no se pudo realizar y pasó para más adelante. Se trata de un paso legal obligatorio previo al juicio. Sin embargo, las autoridades nacionales adelantaron que no acordarían ningún pacto conciliatorio con los mapuches, bajo el argumento de que “desconocen al Estado Argentino” e incluso por adjudicarse no solo las usurpaciones de los predios públicos y privados de Villa Mascardi y protagonizar numerosos atentados vandálicos.

WhatsApp Image 2024-09-10 at 15.43.08 (1).jpeg

Jaramillo fue detenida el 22 de octubre de 2022 en el marco del desalojo integral de los predios del paraje cordillerano, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, ocasión en la que solo fueron capturadas las mujeres que integraban la agrupación Lafken Winkul Mapu.

De acuerdo a los expedientes de la causa, la mujer se retiró del sitio donde permanecía detenida y desde entonces su paradero era incierto, lo que motivó el pedido de captura de parte de la Justicia.

La relación con Facundo Jones Huala

La mujer es prima del ex convicto Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), y se cree que permanecía en Cushamen debido a que tendría residencia en las tierras que ocupó la agrupación del activista en la provincia sureña.

A partir de la vinculación de Jones Huala con Jaramillo y otros integrantes de la comunidad, se cree que podría asistir a las audiencias que se realizarán desde el 26 de septiembre en el Escuadrón 34º de Gendarmería Nacional, en Bariloche.

La detención

La detención de Jaramillo estuvo a cargo de los efectivos de la brigada de investigaciones de la Policía Federal de Esquel quienes, de acuerdo a datos confirmados, estaban tras sus pasos desde hace varias semanas.

WhatsApp Image 2024-09-10 at 15.43.07.jpeg

La Gremial de Abogados criticó la detención e informó la captura de Romina Rosas, otra de las imputadas, aunque no aportó datos sobre el procedimiento.

Rosas, según la información de los letrados, se concretó en las últimas horas al solo efecto de que asista a las audiencias de septiembre y teniendo como antecedente que decidió escabullirse en distintos asentamientos, a pesar de las reiteradas convocatorias que impartió la Justicia Federal.