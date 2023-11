Diana Mondino a LMN: "Massa es un manipulador y Milei, una persona honesta"

Mondino va más allá de esa polémica y confía que en el mano a mano con el candidato Sergio Massa de Unión por la Patria, el país no votará más la continuidad de un gobierno peronista. Y que en el último debate presidencial, Mieli ha sido "un claro ganador", pese a la encerrona que le hizo Massa "por sí o por no" a preguntas incómodas y de un picante archivo.

Habló con LMNeuquén, de distintos temas: de cómo LLA fiscalizará la elección el domingo, la falta de boletas y las prioridad económicas que tendrá el gobierno libertario en caso de ganar las elecciones.

—Dijo que Milei fue un claro ganador en el debate presidencial ¿En qué se basa para decir eso?

Dije la opinión, en base a lo que la gente que votó. Había dos o tres sitios en los que se podría que se podía votar previamente. Tanto en el sitio de TN, de La Nación y algunos del interior era abrumadora la diferencia a favor Javier. La percepción de la gente por los comentarios es que quedó claro que Massa es bastante manipulador, cínico y que Javier es bastante honesto y transparente.

—¿Se puede cambiar esa palabra de manipulador por la de profesional y honesto por la de improvisado? Esas son las caracterizaciones que también se han hecho.

Supongamos que tuvieras razón. ¿Ser profesional de la mentira es bueno? Porque no hubo nada que Massa preguntara, que Javier no le contestara, pero eso no es verdad. Javier contestó con honestidad y si eso es llamar improvisado, qué mejor tener una persona que naturalmente, sin tener que eh hacer nada ficticio, puede contestar de corazón lo que verdaderamente piensa.

—¿Qué pasa con las boletas que les pidió la Cámara Electoral que entregaran por escuelas y que faltan? Y la fiscalización de Milei.

Pasaron dos cosas, en la elección pasada faltaron muchas boletas de Mieli. De hecho, están circulando por internet, videos que están pallets enteros de boletas. Un pallet es una cosa del tamaño de una mesa, uno arriba del otro que están tirados a la basura Alguien se tomó la molestia de llevarse las boletas en la elección pasada. Para esta elección se ha tomado una medida que debería ser una medida de prudencia. Se les va a entregar las boletas a los fiscales para que ellos repongan en las escuelas. El correo llega con las boletas y se imprimen de más por las dudas. La noticia que circulaba que me sorprendió, se pide que se impriman tres padrones. Lamentablemente en Argentina se está dando por sentado que las boletas desaparecen. Porque sino no necesitarías imprimir ni siquiera un padrón, porque hay gente que no va a votar. Hacer imprimir tres tres padrones es un un un gasto exorbitante que demuestra que ya se sabe que las boletas desaparecen. O sea que no debería ocurrir.

—¿Crees que si en Argentina hubiese voto electrónico a nivel nacional para presidente sería otro tipo de resultado para Javier Milei?

También puede ser Boleta Única. Tenemos que tener un sistema muchísimo más simple, muchísimo más barato, menos propenso a mentiras y el que es más simple es la boleta única (papel). En donde tendrías, en este caso, una hoja, como tenés los dos, le ponés una cruz al que te gusta. Sería lo más simple, lo más fácil, lo más lógico. El voto electrónico la verdad que a mí conceptualmente me gusta mucho pero convengamos que este es un país muy grande de extensión. Hay muchas escuelas que lamentablemente no tienen conectividad. Llevamos veinte años de kirchnerismo y hay varias varias cientos de escuelas sin conectividad. Algunas no tienen electricidad. Así que no podríamos tener voto electrónico en todas partes.

—¿Se puede implementar la dolarizar? El economista Juan Carlos de Pablo que lo conoce a Milei hace 20 años estuvo en Neuquén y no dijo que eso no es posible.

La dolarización no es instantánea. Pero los argentinos ya estamos trabajando en de muchísimas maneras indirectas e indirectamente con dólares de muchísimas transacciones ustedes mismos en Neuquén. Muchos servicios petroleros se cotizan en dólares. La gente que tiene alguna capacidad de ahorro, aquellos que pueden lo hacen en dólares. Tenemos un problema inicial que es el cepo que no permite que las empresas hagan algunas cosas y varios tipos de cambio. Todo eso lo tenés que ir acomodando, dejando de uno solo. Hoy ya estamos bastante dolarizados. Así que vamos a decir que no es posible algo que se hace que se ha estado ocurriendo.

—Pero los dólares no están llegando a la Argentina. Hay una deuda con el FMI y no va a prestar más dinero. ¿Qué qué piensa Javier Milei de eso?

¿Y y si probamos dejen nos dejen de prestar? Hoy tenés muchas limitaciones a las exportaciones pueden exportar, cómo lo pueden exportar, qué precio les obligan a entregar sus dólares al banco central y le dan un precio bastante bajo, perdón, se le está cayendo todo eso es es absurdo ¿Cómo vas a tener más dólares si no dejás vender afuera que son los que te pagas?

—¿Cuál es la primera medida o la prioridad más importante que tomarán en el caso de ganar el balotaje?

Desde lo económico la prioridad debería ser lo social, ¿No? La cantidad de chicos que tienen serios problemas en sus escuelas. Hasta hay problemas de nutrición en Argentina. Y eso es un tema, porque parte de estos temas sociales va a llevar tiempo. Desde lo económico, los principales problemas que tenemos que resolver ahora es abrir la economía Argentina para poder exportar. Sacarnos todas estas restricciones terribles que tenemos.

—¿A qué se refirió específicamente Milei cuando dijo que quería vender Vaca Muerta y después se desdijo? Para pasarlo en blanco.

El no dijo que quería vender Vaca Muerta. Y si no distingamos distintas cosas, los recursos naturales corresponden a las provincias. Aunque quisiera venderla, no puede hacer nada con eso. Así que ya con eso mostraron una mentira espantosa. No puede ser que el actual ministro de Economía no sepa que los recursos son de las provincias y no de la Nación.

—¿Qué va a hacer Javier Milei con las concesiones que se vencieron en agosto? Si hay una idea de de seguir privatizando las represas o que haya un régimen mixto o que vuelvan al estado actualmente están en un limbo, hoy en manos de Enarsa.

Lo interpreto que eso se puede licitar nuevamente para que la gestión sea privada. Técnicamente podés hacer tres cosas: hablando de un abstracto como si no fuera Argentina. Las podés vender, las podés concesionar o las puede administrar el estado. Esas son las tres posibilidades pero no sabemos con certezas qué decisiones se pueden tomar.