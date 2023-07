Dictan prisión domiciliaria para el docente acusado de abuso en el Jardín 31

"Los jueces basaron su decisión en que la Constitución Nacional, la Provincial y las leyes y tratados internacionales establecen que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y toda persona debe llegar libre al juicio. No es sino hasta la finalización de un juicio de responsabilidad, en caso de ser declarado culpable, que una persona pierde su estado de inocencia ante la ley", explicaron en un comunicado de prensa.

corte de ruta de padres de jardines de infantes (2).jpg Familias del Jardín 31 enojadas con la Justicia. Claudio Espinoza

El Tribunal de Impugnación manifestó que los jueces que intervinieron en las instancias anteriores no dieron razones fundadas para determinar que la única medida posible para cautelar el proceso es la prisión preventiva ni argumentaron el rechazo de otra medida cautelar propuesta por la defensa como la detención domiciliaria la cual consideraron suficiente para proteger el proceso en esta instancia.

El tribunal estableció que antes de realizar el traslado, se debía solicitar un informe a la UAMEDD, Unidad de Administración y Monitoreo Para Detención Domiciliaria con Dispositivos Electrónicos, dependiente de la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación) que establezca la adecuada calidad de conectividad para el monitoreo de la tobillera electrónica y también se requirió un informe socio ambiental del domicilio donde se realizará la detención domiciliaria con la estricta prohibición de que no se encuentren menores de edad en dicho lugar. Una vez que se cuente con estos elementos un nuevo juez de garantías deberá evaluar si todas esas condiciones se cumplen para efectivizar la detención domiciliaria.

corte de ruta de padres de jardines de infantes (1).jpg Claudio Espinoza

Manifestación

Las familias de los estudiantes del Jardín 31 que el año pasado denunciaron al maestro de música por posibles abusos están muy enojados con esta definición porque entienden que hay riesgo de "fuga", como contó Valeria a LMNeuquén.

"Hoy hubo una audiencia y los tres jueces estuvieron a favor de que le dieran la domiciliaria fuera de Neuquén capital con la tobillera, pero no sabemos a dónde. Desde la Fiscalía nos vinimos a la ruta para pedir que vuelvan para atrás porque tiene riesgo de fuga, son muchas denuncias y el tipo este tiene el dinero para poder fugarse", aseguró la mamá.

Valeria, dijo además que esperan ser oídos por la Justicia y que el que fue el profesor de música de sus hijos vuelva a la cárcel.

"Las infancias quedaron traumadas, tienen problemas psicológicos y hay niños que van al psiquiatra, no fue solo tocamiento, este hombre es un pedófilo. No encontraron su celular, y no sabemos dónde están las imágenes y videos que les sacó a nuestros hijos", denunció la mujer quien también contó que algunos de los estudiantes ya están en la primaria y que cuando escuchan algunas canciones "sufren". "Este tipo los asustaba, los tenía amenazados", aseguró.