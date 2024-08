Diego Bernardini: "La jubilación es un concepto del siglo XX"

“Este nuevo reto fue alcanzado por el desarrollo del SXX, a través de saneamiento, de vacunación, de medicamentos, hoy sabemos que podemos vivir más. ¿La sociedad está preparada para esto?. No. Porque parecería ser que vivimos quejándonos de lo que va a significar una transición demográfica con cada vez más personas mayores en nuestra sociedad y menos niños”, definió el experto Diego Bernardini, durante una charla abierta organizada por Fundación OSDE en su auditorio, en Buenos Aires.

OSDE Diego Bernardini De izq. a der. Héctor Pérez, presidente de Fundación OSDE; Diego Leuco; Martín Pochat, presidente del Grupo OSDE; Diego Bernardini; Luis Fontana, Director General del Grupo OSDE; Cristian García Sarubbi, Director de Comunicación y Desarr

Bernardini recordó cuando conoció una cátedra de medicina sobre adultos mayores: se llamaba desgaste y envejecimiento. “Las palabras construyen cultura, narrativas y estereotipos, así como todos nos dicen que tenemos un niño adentro, y nos tenemos que hacer la idea de que tenemos un viejo o vieja adentro, y nos tenemos que hacer amigos de esa persona mayor que tenemos dentro porque vamos a tener que convivir mucho tiempo con ellos”, afirmó.

“Estamos en un momento fundacional, la edad cronológica que tenemos no define nuestros gustos, nuestras ideas, nuestros sueños. Estamos viendo cómo estas personas mayores deciden vivir de una manera diferente. Estamos redefiniendo lo que entendemos por el devenir del tiempo”, dijo Bernardini.

En esa línea, destacó a la actividad física como el vehículo para buscar (y encontrar) esa buena longevidad: “A medida que nos hacemos mayores hay que tener fuerza muscular, lo más importante es hacer actividad física. La forma en cómo camina una persona puede darnos la pauta de su salud”.

“En OSDE hace mucho tiempo que empezamos a preguntarnos qué podíamos hacer para pensar en una longevidad más adecuada”, dijo Martín Pochat, Presidente de OSDE. “El curso de Asistente en el Arte de Cuidar, que ya lleva más de 20 años y tiene casi 4000 egresados, va en esa línea, la de ser auxiliares del cuidado, la prevención y el bienestar”.

“Aprendimos que ya no es necesario ser joven para sentirse joven. ¿Hasta cuándo dura la juventud? es una pregunta llena de variables y que no tiene una única respuesta. Pero lo que sí sabemos es que controlando ciertos parámetros -hipertensión, diabetes, sobrepeso- podemos tomar decisiones sobre aquellas enfermedades no transmisibles y muchas veces senciosas. Y eso también es una forma de sentirse joven”, afirmó Pochat, haciendo referencia al programa “15 minutos para cuidar tu salud”, llevado adelante por OSDE en todo el país.

Diego Bernardini es médico de familia. Máster en Gerontología y doctorado en Medicina (Universidad de Salamanca, España). Cuenta con formación y experiencia en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica (American Board of Family Physician, University College of London, World Health Organization). Dirige el Diplomado Internacional en Nueva Longevidad y lidera la comunidad de aprendizaje "La segunda mitad".

Fundación OSDE comenzó sus actividades en 1991. Su principal objetivo fue tender un puente entre la comunidad, el arte y la cultura, la educación, el cuidado del medio ambiente y prevención de las enfermedades. En síntesis, transformar el concepto de salud en bienestar, complementando lo público y lo privado en un solo ámbito, incluyendo y acompañando a una sociedad diversa sin diferencias sociales, ni económicas, ni políticas. Desde sus comienzos, la Fundación ha buscado financiamiento a través de la ayuda voluntaria de patrocinadores que comulgan con los objetivos mencionados.