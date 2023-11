Discurso con aire de despedida de Omar Gutiérrez en el norte neuquino

“En los 12 años que he podido trabajar por Los Miches, cuatro como ministro de Economía y ocho como gobernador, con Víctor (Ortega) y con Ezequiel (Vélez), hemos llevado adelante una gran transformación de Los Miches”, aseguró.

miches1.jpg Inauguración de la comisaría de Los Miches.

Gutiérrez resaltó que “hemos logrado algunas cuestiones que eran sueños, pero que pensábamos que no lo íbamos a lograr y lo logramos. Por eso Los Miches es ejemplo de perseverancia, de convicciones, de equipo y de solidaridad”.

El gobernador señaló que “es difícil para mí ponerle palabras a este momento. Pareciera que me despido, pero no me despido, porque sé que voy a volver. Pero sí me despido de una función que me encomendaron y nunca jamás me soltaron la mano”.

miches2.jpg Desde ahora, Los Miches cuenta con su cancha de césped sintético.

El mandatario recorrió la localidad luego del acto central que tuvo lugar en la plaza central. La ceremonia por el aniversario contó con la presencia del ministro de Turismo, Sandro Badilla; las ministras de Salud, Andrea Peve y de Deportes, Alejandra Piedecasas; el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, e intendentes de la zona.

Por su parte, el intendente Vélez agradeció por el apoyo y acompañamiento a las autoridades provinciales y especialmente a la comunidad educativa, al pueblo de Los Miches y a los empleados municipales, resaltando el respeto mutuo el apoyo que le brindaron durante los momentos difíciles de la gestión y a pesar de los desafíos económicos.

“Estamos entrando en la última etapa del Gobierno y es donde empieza uno a ver el reflejo de tanto esfuerzo: lo ve reflejado en la calle, en la gente, en las obras, y cuando hace el repaso se da cuenta de que no ha sido sencillo, pero ha sido sumamente satisfactorio”, expresó Vélez, que dejará la función pública en diciembre al intendente electo Víctor Ortega.