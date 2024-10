Disolución de la AFIP: qué pasa en Neuquén con la atención y los empleados

AFIP-neuquén.jpg

Los empleados locales de la AFIP no tienen idea de cómo se implementará el ajuste de personal anunciado con bombos y platillos por la administración de Javier Milei. Se esperan interrupciones en la atención en los días siguientes debido a las medidas que tomará el personal para defender las fuentes laborales.

En la AFIP de Neuquén hay incertidumbre

"Todavía el Gobierno no ha sacado ninguna normativa que establezca la creación de la nueva Agencia de Recaudación y Control de Aduanero (ARCA). Ha sido una actividad bastante desprolija del gobierno, teniendo en cuenta que no hay nada que fundamente los dichos del vocero presidencial y el tuit que sacó el presidente", dijo López en una entrevista con la radio Unco Calf.

"A partir de hoy, AFIP dejará de existir", confirmó Manuel Adorni, el martes en la rueda de prensa protocolar en la Casa Rosada.

"A nivel nacional no ha dado la información de la estructura, es decir, no la quiere brindar o no la tiene todavía. Van a tener que crear algo a las apuradas para formar esta nueva agencia", cuestionó el referente sindical de la seccional neuquina del ente recaudador.

Adorni anunció la noticia a su manera: "El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy, la AFIP dejará de existir. En su lugar, se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada".

Delegación AFIP Neuquén

Además, señaló el vocero que "se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores. En total, se eliminarán el 34% de los cargos públicos".

López advirtió que la difusión que hizo el gobierno de salarios que se pagan en el organismo es engañosa, porque "hay trabajadores que tienen sueldos altos, pero son los trabajadores que puso el mismo gobierno, entonces por ahí lo que hacen poniendo esta situación que ellos mismos crearon es que la sociedad piense que todos los empleados de la AFIP cobramos lo mismo, sin exponer en sus comunicados que un ingresante abogado o contador público idóneos para el organismo cobra 1,2 millones de pesos entre el sueldo y el fondo estímulo del que hablan", dijo.

"La AFIP no beneficia a la gente"

El diputado provincial del macrismo neuquino Marcelo Bermúdez consideró que el anuncio del gobierno nacional no cambiará la relación del organismo con los contribuyentes. En una entrevista radial dijo que el ente recaudador de impuestos debe dotarse de tecnología más que de personal.

"La AFIP no es precisamente un lugar donde haya beneficios para la gente, la AFIP es una Agencia donde recauda dinero de la gente", dijo el presidente local del Pro.

"Entonces, lo que se planteó es una restauración, entiendo, se dan datos de incorporaciones en el último periodo de gobierno nacional muy importante, más de 3.000 nuevos empleados incorporó la AFIP en este momento, y hay una reestructuración en ese sentido y hay una reestructuración en la quita de un incentivo que tenían los funcionarios de la AFIP, atados al incremento de la recaudación. Yo creo que no es ni más ni menos que eso", agregó.

Marcelo Bermudez.jpeg

"No va a tener otro efecto importante en lo que es la relación con los contribuyentes y obviamente esto no tiene que ver con ningún tipo de cambio tributario que podrá venir o no, pero no en función de esta reestructuración. No va a cambiar absolutamente nada más allá de lo que acabo de señalar", consideró Bermúdez.

Y remató: "La AFIP es un organismo técnico que tiene que estar altamente tecnologizado, con lo cual, la presencia de recursos humanos en demasía no tiene ningún tipo de sentido, pero no va a traer más cambios que esta reestructuración y que este supuesto ahorro en función de los contratos que se han dado".