Docentes de colegios privados de Cipolletti analizan ir al paro

"Si no hay respuesta, habrá medidas de fuerza" , advierten los maestros y profesores que dan clases en escuelas públicas de gestión privada de Cipolletti. Tanto a nivel primario, como secundario, hay reclamos en varios colegios, entre ellos Fátima, Crear y Estación Limay, tres de los que tienen mayor número de estudiantes.

Los docentes denunciaron que no tienen actualización salarial desde noviembre del 2023 a pesar del notable aumento de la canasta básica y de que los colegios recibieron actualizaciones de los fondos que reciben a través del gobierno provincial. Los colegios no actualizaron salarios porque la negociación entre la Unter y el Gobierno aún no se cerró.