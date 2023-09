Dolarización, broma y pelea con Feinmann: el neuquino Jere Madrazo volvió recargado

"Independientemente de que se dolarice la economía, si gana Milei, tu sueldo en pesos no pasaría a valer lo mismo en dólares. Si cobrás 100 mil pesos, no pasarías a cobrar 100 mil dólares", le aclaró la cronista mientras a Madrazo cambio la sonrisa por un gesto de sorpresa y confusión.

madrazo.jpg Madrazo simulando su entusiasmo por la dolarización en un móvil de Canal 13.

"Yo lo que quiero es pagar un peso por un café con dos medialunas, es lo que a mi me gustaría, por eso pusimos la referencia también en dólares", esgrimió el neuquino emulando una de las falsas creencias que pegaron en buena parte del electorado que votó a Javier Milei.

La cuestión no quedó ahí, sino que Eduardo Feinmann se hizo eco del episodio en su programa en La Nación + al replicar el material audiovisual y manifestar: "El votante de Milei piensa de esta manera, son los jóvenes que han creído que lo que cobran automáticamente se pasa a dólares".

Creo que la palabra dolarización pegó pero Milei y su equipo van a tener que explicar mucho porque sino van a confundir mucho a la gente y en octubre va a ser tremendo", agregó.

Cómo es posible que nadie le haya avisado a @edufeiok que @madrazzzo estaba simulando ser un seguidor de Milei en el móvil con @BonelliOK. pic.twitter.com/Db4yDCyY3z — Editor (@Editor_76) August 31, 2023

Luego de que el neuquino, oriundo de Plottier, revelara en las redes que se trataba de una puesta en escena con una serie de tuits (entre los que reivindicó la figura de Felipe Sapag), dejó testimonio de un cruce que tuvo con Feinmann quien le escribió insultándolo y desaprobando la movida bajo el argumento que "Argentina no está para jodas".

"Te quiero Edu, sin ironías. Cada cual juega sus cartas", replicó Madrazzo, luego de que el periodista lo llamara "pelotudo y mamarracho". Lejos de bajar un cambio, la figura de La Nación + replicó: "Tus cartas son de un pelotudo que se cree picante".

"No me creo picante, uso la memética", argumentó Madrazo haciendo alusión a la teoría sociológica detrás su accionar que establece que la cultura se reproduce por medio de memes y discute la forma en que éstos se propagan.

"Cuando quieras me invitás y te explico, pero esta de insultar por mensaje privado me parece de cagón", agregó Madrazo. "Cagón sos vos que usas la memética, mamarracho", contestó Feinmann quien luego de que su interlocutor insistiera con que pusiera fecha y lugar para un encuentro, manifestó: "¿Para qué? No pierdo tiempo con seres insignificantes. Buena vida". "Que te atropelle el éxito", cerró por su parte el neuquino.

Antecedente

En los primeros meses 2022, Madrazo también dijo presente en la pantalla chica gracias a una historia que inventó en C5N, donde se hizo pasar por víctima de Generación Zoe. Más allá de la repercusión que tuvo su accionar en diferentes canales, la vida del neuquino cambió dado que fue convocado por el escritor Hernán Casciari, quien no dudó en ofrecerle trabajo como Community Manager (manejo de las redes sociales) de la Revista Orsai, una publicación cultural fundada en 2011. sin siquiera ver su Currículum Vitae.

Casciari llegó a él de una manera insólita: apenas un día antes, se hizo viral un video del joven neuquino en un móvil de C5N, donde se hizo pasar por Gastón, una supuesta víctima de Generación Zoe. En medio de la historia que fabuló espontáneamente, lanzó: "Yo entré por recomendación del gordo Casciari que también arma ponzis de libros y ya no sé que más hacer con esto". En pocas horas, "Casciari" se convirtió en tendencia en Twitter, el escritor quedó fascinado con lo ocurrido y le escribió.

"Al otro día me manda un mail, me manda su WhatsApp y me dice 'si querés escribime mañana'. Le escribo y me dice si quiero ser el Community Manager de Orsai", contó el joven en diálogo con LMN, en esa oportunidad.