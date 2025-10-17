Dolor: así despidieron a Azul Semeñenko, víctima de transfemicidio en Neuquén

El velorio inició el jueves a última hora de la tarde y este viernes fueron trasladados sus restos al Cementerio Central.

Los restos de Azul Semeñenko, víctima de transfemicidio en Neuquén, fueron trasladados este viernes al mediodía al Cementerio Central, luego del velorio que se llevó adelante desde el jueves a última hora de la tarde.

El último adiós a la trabajadora estatal de 49 años reunió a sus compañeras de trabajo y allegados, con una caravana a pie que recorrió las calles céntricas y clamó por justicia, en medio de un profundo dolor.

Hasta su asesinato, Azul se desempeñaba desde marzo de este año como auxiliar de servicio en el sector de maestranza en el Centro de Atención a las Víctimas de violencia de género, que depende de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias de Neuquén . Anteriormente, ella había ocupado el puesto en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, hasta que el 10 de diciembre de 2023, con la asunción del gobierno de Rolando Figueroa, fue trasladada a la Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

El velorio se llevó adelante desde el jueves a las 19 en la sala velatoria de CALF ubicada en la calle Bahía Blanca hasta las 11 de este viernes, cuando se dispuso la inhumación en el Cementerio Central.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén investiga el crimen como un transfemicidio, una figura que reconoce la violencia ejercida en razón de su identidad de género. El caso quedó en manos de Guadalupe Inaudi, en lugar de Andrés Azar, quien lo tenía inicialmente.

Despidieron a Azul Semeñenko, víctima de transfemicidio

Suspenden actos y reuniones de campaña por Azul Semeñenko

En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre, el espacio político de La Neuquinidad, que conduce el gobernador Rolando Figueroa, informó la suspensión de las actividades de sus principales candidatos que estaban previstas para este jueves y viernes. También quedó cancelado el acto de cierre que estaba previsto para el próximo lunes en el Estadio Ruca Che.

"Motiva esta decisión la confirmación del presunto transfemicidio del que fue víctima Azul Semeñenko, empleada estatal que estaba desaparecida y fue hallada asesinada este martes en Neuquén capital", precisaron. La medida fue adoptada por el frente de partidos que integran varias agrupaciones políticas, en adhesión al duelo que rige a nivel provincial durante estas dos jornadas.

Desde La Neuquinidad expresaron su acompañamiento a familiares y amigos, y abogaron por el "pronto esclarecimiento de lo ocurrido y reafirmaron el compromiso de dar continuidad y fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar toda forma de violencia de género y discriminación".