Dolor por la muerte del primer emergentólogo pediátrico de la provincia de Neuquén

E indicaron que “fue un formador incansable y el creador del servicio de urgencias y emergencias pediátricas, siempre recordado por su responsabilidad y dedicación a la salud”.

Desde el Hospital Regional agregaron que “el equipo médico y sus colegas lo recordarán siempre como un profesional comprometido, responsable y con una enorme vocación de servicio”.

Al tiempo que expresaron las más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. “Que descanse en paz”, finalizaron.

El adiós en las redes

Las muestras de dolor no sólo fueron de sus pares sino también de sus pacientes, quienes reconocieron su profesionalismo en un área tan sensible como la emergentología pediátrica.

El Ministro de Salud fue uno de los que expresaron su dolor en las redes sociales, una vez enterado del fatal descenlace. "Acompañamos a la familia, colegas y amigos del Dr Otto Hugo Maliarchuk, gestor y creador de la Guardia de Emergencia Pediátrica del @HospitalNeuquen, en este momento de profundo dolor. Gracias por su legado y dedicación a la salud de los niños y niñas de nuestra provincia", escribió en la red social X (exTwitter).

Tambien dejaron sus mensajes de apoyo a la familia y reconocimiento profesional sus pacientes. "Q.E.P.D. si no fuera por él yo perdía a mi bebé con 4 meses. Apenas la vio le dijo a los residentes de la guardia del hospital, hace 14 años, que mi nena tenía bronquiolitis. Cada vez que la llevaba a la guardia me mandaban a la casa con la gorda muy mal... Hoy es asmática mi hija. Lo que le agradezco que me la haya atendido él en su momento", recordó Gisse Latorre.

"Mis condolencias para la familia y sus colegas, tuve el placer y el agrado de conocerlo, excelente médico y profesional. Mi hija fue paciente de él y le agradezco mucho su ayuda siempre lo recordamos.!!!", posteó Katia Mardones.

Colegas también lo recordaron. "Descanse en Paz, Mi Querido Dr. Otto , Que Triste noticia , Me Quedan Hermosos Recuerdos de los momentos vividos en Nuestro Tiempo Laboral Juntos , Mis Condolencias a su Familia y Amigos", escribió Patricia Pifarre Arriagada, entre otros.

El Dr. y la emergentología

En un video que data desde hace unos siete años, el Dr. Maliarchuk contaba que fue por 20 años intensivista y que, por esos años, se desempeñaba como emergentólogo en Pediatría.

