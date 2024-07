Dolor y emoción en el adiós a la joven que murió por monóxido de carbono

image.png

“Acompañamos a la familia de Valentina en este doloroso momento”, expresaron desde esa institución educativa.

Además, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) también le llevó sus condolencias a los familiares de la joven: “Lamentamos el trágico fallecimiento de Valentina Guadalupe Urrua y acompañamos a su familia en este momento tan complejo y doloroso. Nos ponemos a disposición de la institución y la familia”.

El hermano evitó que la tragedia fuera peor

Según trascendió, el hermano de Valentina, de 19 años, logró salvar a su madre y a su hermano menor de 12 años, quienes también se encontraban afectados por el monóxido de carbono. Aunque intentó salvar a Valentina, no pudo hacerlo debido a que él mismo estaba afectado por el gas. La madre y el hermano menor fueron trasladados al hospital local por personal del SIARME y dados de alta en horas de la tarde.

Luego del trágico suceso, personal policial y de Bomberos Voluntarios acudieron a la vivienda ubicada en el barrio 1.200 Viviendas.

Es que para desechar dudas convocaron al personal de Camuzzi, la empresa distribuidora de gas, como también del Gabinete de Criminalística de la Policía y de Bomberos Voluntarios. Se les encomendó efectuar un relevamiento del inmueble, situado en la planta baja de la entrada 4 para determinar la falla.

Precisamente efectivos de ese Cuartel, realizaron mediciones en el interior de la vivienda y detectaron “una pequeña concentración de monóxido de carbono en una de las habitaciones”, por lo que se presume que se produjo un desperfecto en un calefactor que emanó el gas altamente venenoso.

Cómo prevenir la intoxicación

El ENARGAS -Ente Nacional Regulador del Gas- advirtió que el monóxido de carbono “es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas”.

“Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales”, agrega el organismo en su sitio web.

Aclara que si bien este gas no puede percibirse, hay claros indicios que señalan la presencia de monóxido de carbono en el ambiente:

Coloración amarilla o anaranjada de la llama, en lugar de color azul.

Aparición de manchas o tiznado en las paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.