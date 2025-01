Dramático testimonio de la mamá de la nena desaparecida en el río Limay: "Su hermano se estaba ahogando"

Hasta el momento, mientras buzos trabajan en el río y policías recorren la costa del Limay, no está claro si el martes por la tarde los niños estaban solos en el agua o junto a su familia. La mamá de la nena relató a LU19 lo que le contó su hijo. "Mi hijo me dijo 'mamita perdóneme, traté de salvarla, pero no pude´. Él la agarró del cuello para sacarla, pero la corriente la llevó y no supimos más nada", expresó.