Mapa: ¿En qué sector del río Limay y Balsa Las Perlas buscan a la nena desaparecida?

búsqueda nena balsa las perlas rio limay Sebastián Fariña Petersen

El trabajo de la Brigada de Buceo y Rescate

Raúl Cabezas, subcomisario a cargo de la Brigada de Buceo y Rescate, de la dirección Bomberos de la Policía de Neuquén, informó a LMNeuquén que pusieron a disposición un equipo de buzos tácticos. Comenzaron las tareas de rastrillaje del Río Limay al amanecer y de ser necesario continuarán mientras haya condiciones de visibilidad y tranquilidad en las aguas.

"Nos avocamos a la especialidad que es el trabajo subacuático, desde hoy trabaja una dotación de tres buzos con una embarcación semirrígida, los trajes isotérmicos, equipo de respiración autónoma, y su equipo para nadar", precisó el subcomisario.

El trabajo del equipo se divide en dos etapas: primero los buzos observaron el margen del río a poca profundidad y a media mañana comenzaron los trabajos de inmersión sobre un sector de 1500 metros aguas abajo.

mapa las perlas.jpg

A las 7 de la mañana comenzó el trabajo de costa, y alrededor de 8.30 en el interior del cauce, dijo el jefe de la Brigada y detalló que se abarca la costa del Río Negro desde el puente aguas abajo ubicando puntos de interés.

En el trabajo de inmersión se evalúa qué zonas son necesarias investigar porque por el riesgo que presenta la corriente del río Limay, no se puede bucear en todos lados. "Tiene sus complicaciones" dijo Cabezas y agregó: "hay lugares que directamente no se puede bucear y se descarta porque al haber tanta correntada no queda nada, son lugares limpios, si llegase a existir un cuerpo extraño al cauce del agua no tiene cómo quedar sujeto a nada".

El trabajo no es para nada sencillo, requiere técnica, entrenamiento y estado físico, cualidades que Cabezas destacó en el equipo de tres buzos que buscan a la niña desaparecida en el Limay. "Viajan por el fondo del río, depende el lugar se hace buceo asistido o autónomo, y si hay árboles, van en pareja pero sin asistencia de superficie, porque lo que puede una cuerda ayudar lo puede complicar y dejarte abajo enredado".

Por todo esto, el trabajo de buceo que llevan adelante desde la Brigada de Buceo y Rescate se denomina trabajo de alto riesgo y complejidad, y está a cargo de personas experimentadas: "el buzo más moderno es del 2010, más de 14 años haciendo trabajo en el río".

La investigación sobre la desaparición de la niña

A esta altura de la desaparición de la niña en el río, habiendo pasado una noche sin noticias, Cabezas indicó que los puntos de interés para los buzos serán los pozones, remansos y árboles. Todos lugares donde podrían encontrar a la niña, pero sin vida.

Los trabajos de buceo se realizarán hasta alrededor de las 18 teniendo en cuenta la iluminación de la época del año, pero varía en cuanto al estado climático, mientras no haya viento y sedimento en el agua, las labores pueden ser más extensas.

"Ya al momento de reportarse como desaparecida al interior del cauce son minutos que puede tener de sobrevida una persona", aseveró el subcomisario que tiene experiencia en buceo desde el 2006. La tarea de su equipo en este incidente es intentar lograr llevársela a la familia para que le puedan dar una digna despedida.