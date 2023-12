Dramáticos despidos en Villa Regina: "No hay plata para pagar sueldos"

" No es un tema ni ideológico ni de ningún tipo, simplemente no tengo plata para pagar los sueldos , entonces realmente no hay peor cosa que hacer trabajar un mes a un trabajador y no pagarle el sueldo. Es tan sencillo como eso. No hubo una cuestión ideológica y tampoco es que no renové a los peores y dejé a los mejores. No renové a los que estaban contratados porque no puedo pagar los sueldos", explicó Albrieu en CNN Radio Roca.

Albrieu detalló que "el 90% de lo que ingresa en Regina se gasta en la masa salarial, en sueldo. Esta situación extraordinaria que la gobernadora tomó con el intendente del interior, de darle 65 millones de pesos por mes, lógicamente no se va a continuar en el tiempo, entre otras cosas, porque hay un cambio de paradigma, digamos. El presidente bajó una línea muy clara que no va a haber aportes extraordinarios en la provincia ni en los municipios y no se va a imprimir más dinero".

Los despidos incluyen a 120 personas y en algunos casos con más de 10 años de antigüedad. "Había 3 ó 4 personas con más de 10 años. Es una decisión dolorosa pero necesaria. Por supuesto que se abrirá una negociación de indemnización y todo eso, porque hay una ley que me obliga a cumplir un montón de derechos, pero lo que no puedo es pagar los sueldos. Así de sencillo, así de claro, así de contundente, así de determinante, porque yo lo vengo diciendo: no hay más aporte del gobierno provincial, no hay más aporte del gobierno nacional, los municipios no pueden emitir plata, ni pueden sacar crédito, ni letras, ni bonos. Hay que manejarse con lo que entra. Si lo que entra no alcanza no se pueden pagar los sueldos y si la gente uno no le paga los sueldos, lógicamente van a paro".

El intendente Albrieu, denunció que hubo ingresos en el municipio en el último periodo bajo "coerción". "Los gremios obligaron al intendente Orazi, hay denuncia penal. El 10, 11 ó 12 de diciembre ingresaron bajo presión, violencia, todo esto hay que pararlo porque yo entiendo la necesidad de la gente, pero también la única forma de sostener el municipio y que el municipio siga funcionando, es tomando esta medida que es muy dura, pero es tan dura como necesaria" concluyó el intendente reginense.