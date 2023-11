Duras críticas al llamado a una cumbre de seccionales del MPN

Según transcendidos, en esta cumbre partidaria del sábado no estarían presentes las seccionales que tienen franca sintonía con el sector Azul y Blanco de los petroleros. En este caso Rincón de los Sauces y Añelo.

Asimismo, desde el norte neuquino el que alzó la voz en contra de esta convocatoria totalmente a destiempo fue el intendente de la ciudad de Chos Malal y a su vez titular de la Seccional de ese distrito, Hugo Gutiérrez.

hugo gutierrez chos malal mpn

Descontento por apoyo a militantes de la oposición

En contacto con LMNeuquén el mandatario chosmalense fue contundente: “No voy a participar de la reunión del sábado 11. Lo que es el presidente y vicepresidente de la seccional no vamos a concurrir porque no nos parece que hoy convoque el presidente de la seccional Neuquén cuando todos sabemos que con los compañeros de partido no se ha hecho nada”. Asimismo, dejo en claro su descontento con algunas acciones ejecutivas que se hicieron tiempo atrás. “Tengo claro que las acciones que hicieron desde la parte de Desarrollo Social de la provincia fue para favorecer a la oposición en las elecciones generales”.

Al respecto señaló algunas particularidades que acontecieron en su ciudad. “Hubo 20 ingresos al Hogar de Ancianos dos meses antes de las elecciones y hace muy poco los categorizaron. Además, ingresaron a personal a Tierras de provincia y al Vivero. Y es gente que no trabajo para el MPN y que nos jugaron en contra”, aseguró.

Gutiérrez fue más allá diciendo que “entonces hoy las autoridades del partido se juntan y convocan, pero cuando perdimos no apareció nadie, no convocaron a nadie, pasaron dos meses y nadie llamó. Recién llamaron cuando había que salir a trabajar porque ya tenían al candidato para diputado nacional Sandro Badilla, nos llamaron para una cena y presentarnos al candidato”.

conferencia anuncio elecciones -HUGO GUTIERREZ- Sebastian Fariña Petersen

“No me siento representado por la gente que convoca”

Hugo Gutiérrez, siempre en diálogo con LMN, aseguró que en la oportunidad de aquel encuentro ya les había anticipado su pensamiento. “Fui el único intendente que les dijo que era una falta total de respeto que nadie haya llamado a una reunión. Ni Marcos Koopmann ni el candidato que llevábamos ni nadie y que acá habíamos perdido todos”, sostuvo.

“A todos ellos absolutamente nadie los tuvo en cuenta. Yo vengo haciendo un reclamo desde que perdimos y ahora resulta que aparecen con respecto a una reunión para una foto porque a nivel partidario se sigue perdiendo fuerza a mi entender”.

Respecto a los nuevos tiempos políticos y al nuevo escenario que se plantea a nivel provincial, Gutiérrez adelantó que “yo voy a estar en una construcción nueva del MPN, siempre desde adentro, con otros referentes que seguro piensan igual que yo. Con intendentes, con ex intendentes y con seccionales”.

En los tramos finales fue categórico al mencionar que “yo difiero mucho con la metodología que usaron, por algo perdimos, y el abandono que tuvimos después de las elecciones. Te llaman porque vienen otros tiempos políticos, no porque están preocupados por el afiliado, por el militante o por nosotros mismos”.

Fundamento sus dichos al asegurar que “no se entienden las maniobras que hacen y después salen las mismas personas en la foto. Para mí, en lo personal, como presidente de la sección Chos Malal e intendente saliente, estos referentes ya no nos representan. Yo voy a seguir trabajando, dentro de un pensamiento nuevo, porque hay mucha gente que piensa como yo, que hizo lo mejor en la gestión. Me parece que para la reunión del 11 no me siento representado con la gente que convoca”, cerró.