Duro comunicado en Salud: "La vida de los neuquinos está en riesgo"

Señalaron que se está vulnerando el derecho a recibir una atención de calidad, agravado por la situación de pacientes que requieren asistencia en el contexto de inflación y crisis económica actual.

"Denunciamos también la fuga y el déficit de profesionales existentes en nuestro sistema de salud, dadas las malas condiciones laborales y económicas, la falta de políticas de cuidado del recurso humano, la falta de diálogo permanente con las conducciones y nuestro sindicato Siprosapune por la que se ha caracterizado la actual conducción del Ministerio de Salud de la provincia", expresaron los médicos.

salud en crisis

Pese a todas las explicaciones, recordaron que "en el medio se encuentran los pacientes y las decisiones de los profesionales".

Indicaron que "hasta ahora hemos tratado de manejar las dificultades con la mayor eficiencia posible, buscando no afectar la calidad del servicio. Pero hemos llegado a un punto que es difícil continuar, con una responsabilidad enorme sobre los profesionales. Advertimos que si no se toman las medidas correctivas necesarias, la atención médica más simple hasta la más compleja no podrá garantizarse y no hay justificaciones cuando la salud y la vida de los neuquinos está en riesgo", concluyeron.

La carta está firmada por 15 profesionales del hospital más grande de la provincia, incluyendo a los jefes de los servicios de Clínica Médica e Internación.

Faltante de insumos resuena en la Legislatura

El legislador de Juntos por el Cambio, César Gass, presentó un proyecto de declaración que expresa su preocupación por la falta de insumos básicos y medicamentos ambulatorios necesarios para realizar internaciones y cirugías dentro del sistema de salud provincial.

Al respecto, señaló en sus fundamentos que la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) advirtió por la falta de insumos que ya afecta la atención de infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares (ACV).

Se agrega la decisión de las farmacias de limitar la venta de medicamentos con descuento a afiliados de prepagas y obras sociales, que no pueden financiar la postergación de pagos en el actual contexto inflacionario.

El legislador neuquino advirtió que este escenario se agrava en la provincia por la decisión del Instituto de Seguridad Social del Neuquén de cubrir parte del déficit de la caja previsional con fondos provenientes de la obra social, cuyos mejores guarismos se sustentan en un ajuste ejercido sobre los profesionales de la salud, tal como lo especificó el administrador del ISSN, Néstor Martín.