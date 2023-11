Egresados: ¿Cuánto sale organizar una fiesta en Neuquén?

Con la llegada de noviembre arranca la temporada de los eventos de fin de año, entre ellos las fiestas de egresados de estudiantes secundarios. Pese a la espiral inflacionaria, en Neuquén la celebración que marca el fin de una etapa crucial en la vida de los jóvenes no queda relegada. Se sigue realizando cueste lo que cueste o, como mucho, con ciertas restricciones haciendo ajustes en el presupuesto.

Para empezar a hablar, la asistencia a un evento arranca en los 30 mil pesos por persona. Esto es un festejo sencillo e informal que pone el acento más en la diversión, que en el catering. "Los chicos se enfocan más en el baile y la bebida y no tanto en la comida como en años anteriores. Por ejemplo, en los próximos días vamos a tener una fiesta donde no hay cena. Arranca directamente a las 12 de la noche con algo muy chiquito para picar -como una tablita de fiambres y empanaditas- y a la hora ya están bailando. No quieren torta ni nada de eso", contó Martín de Siempre Eventos, al destacar que al momento de hacer un gasto, sus clientes priorizan concentrar esfuerzos en lo que más disfrutan.