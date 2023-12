El acampe de las organizaciones sociales se postergó hasta el martes

Organizaciones Sociales en Casa de Gobierno (5).jpg Claudio Espinoza

Los beneficiarios que se quedaron esperando el depósito son 740 precisó el referente de una de las agrupaciones que integran el grupo de organizaciones sociales más activo en las calles. Participan del bloque de organizaciones en protesta el Polo Obrero, la CTEP y el Frente Darío Santillán, además del FOL.

El acampe para protestar por el impago de los planes es por cuatro días, con lo cual se extenderá hasta el viernes, dos antes de que se produzca el cambio de mando en la Gobernación. El 10 de diciembre Omar Gutiérrez le dejará el lugar a Rolando Figueroa, ganador de las elecciones provinciales del 16 de abril.

Además de los pagos pendientes de la gestión de Gutiérrez a los beneficiarios de las organizaciones, los dirigentes de las mismas están pensando en lo que viene desde la semana que viene, puesto que a la par del cambio de autoridades provinciales se producirá la asunción de Javier Milei en la Presidencia. Mauro adelantó que el lunes 11 de diciembre se manifestarán en Casa de Gobierno las agrupaciones que conforman el frente de resistencia en la provincia para que los funcionarios flamantes atiendan su reclamos.

Dijo que hasta ahora no tuvieron contacto con Rolando Figueroa ni sus funcionarios. "Hasta ahora tienen razón en que no asumieron, pero desde el lunes no tendrán más excusas para no atendernos", advirtió.

Las organizaciones sociales resistirán

Mauro sostuvo que "lamentablemente en este país siempre tenemos que resistir. nunca podemos llevar adelante proyectos donde donde podamos vivir con todos nuestros derechos garantizados".

Agregó: "Las madres nos han enseñado a resistir y digo lamentablemente porque no puede ser que en cuarenta años de democracia tengamos 40 por ciento de pobreza, es más: es indignante".

Consideró que "no podemos sólo pensar en cómo se come, no están garantizados ni siquiera los derechos mínimos como el acceso a la tierra, la vivienda, la salud y la educación. Todo se vuelve una mercancía. Entonces, nos encontrarán a nosotros -a los más viejos y los más jóvenes- en la trinchera peleando para defender lo nuestro".