El alfajor rionegrino con raíces mapuches que llegó a París

“Me gustaría llegar a todos los rincones de la provincia, pero no quiero ponerle límites al emprendimiento, quiero que llegue a todos los lugares a los que se pueda enviar y que Piwké sea reconocido como el alfajor de nuestra región, el alfajor del valle medio, el alfajor de Chimpay , que la gente lo identifique como un producto de la zona”, declaraba no hace tanto Noralí Huinca Paine , creadora del alfajor artesanal que lleva el corazón en su nombre y en su elaboración.

image.png La creadora de un alfajor que la rompe. Del valle medio al mundo.

Después de años de pruebas y experimentos, finalmente encontró la receta perfecta: un alfajor blanco con masa de nuez, relleno de dulce de leche y corazón de frutos rojos.

Pero lo que hace que Piwké sea verdaderamente especial es el amor y la dedicación que Noralí pone en cada alfajor. "Yo hago algo que lo hago porque lo amo", dice al sitio 7 en Punto.

El nombre Piwké -corazón en mapudungun- también es parte de la identidad de este alfajor rionegrino realizado en la cuna de Ceferino Namuncurá, dado que Norali es descendientes de Mapuches.

"Cada alfajor es hecho por mis manos, desde el relleno hasta el envoltorio. Cada vez que alguien nuevo que nunca me vio me ve haciendo los alfajores, me dice 'No puedo creer todo el trabajo que lleva, toda la minuciosidad, toda la dedicación que tiene", asegura.

image.png Una delicia. Con un relleno exquisito, el alfajor trasciende fronteras.

El éxito de Piwké no se limita a la localidad de Chimpay. Recientemente, un alfajor de la marca llegó a París, gracias a una chica de Chimpay, Candela Muñoz, que se fue a vivir a la ciudad luz. "Ella se volvió loca con los alfajores", celebra Noralí. "Ella y su pareja los aman. Cada vez que alguien viaja a París, le llevan una caja de Piwké". Sus alfajores al pie de la torre Eiffel: soñado.

"Viví en muchos lugares, incluso en Uruguay durante un tiempo y acá hay algo que no encontrás en otros lados. No sé si es místico o energético. O a tal ves es el cariño por la tierra", reflexiona a propósito del extranjero y con gran sentido de pertenencia.

La pasión y la dedicación de Noralí son aportes esenciales para un producto tan especial. "Es algo que va más allá de un alfajor o más allá de vender un producto. Es algo que sale del corazón", señala.

Un alfajor con presente y futuro

Es alentador el futuro del producto, sobre todo porque cuenta con características nobles de Chimpay, capital de la cereza rionegrina que se importa al mundo. Y por lo pronto el alfajor ya llegó a la capital francesa.

Para todas las personas que quieran adquirir el producto, se pueden contactar por las redes sociales de Norali Pastelería, o bien por el Instagram: Piwkealfajoresartesanales. También se hacen repartos en el Alto Valle.

Un poco de amor (y de alfajor rionegrino), francés. ¡Chapeau, Noralí!