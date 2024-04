El almacén saludable que abre oportunidades para mamás solteras

La mitad de su personal son mujeres jefas de familia que no encontraban tantas oportunidades de trabajo. Pese a los horarios flexibles, la cuenta siempre da saldos positivos.

"Las búsquedas no se orientaban específicamente a mujeres, pero a ellas las tomamos en base a su experiencia", dijo la empresaria en relación a los 15 trabajadores de Convidame, que ofrecen productos de almacén y elaboraciones gastronómicas en las sucursales de Plottier y Neuquén capital. Así, casi sin darse cuenta, se convirtieron en un ejemplo a seguir para otros negocios, que mantienen prácticas poco inclusivas a la hora de contratar nuevos empleados.

Desde su pequeño proyecto del almacén natural, los referentes de la marca buscaron acercarse lo más posible a una empresa de triple impacto. Así, llevan sus valores al frente de cada decisión comercial e impregnan cada desafío con un compromiso compartido por el medio ambiente y el desarrollo personal de los empleados. "Es como devolver algo a la sociedad, que también son nuestros clientes", dijo Jorgelina.

SFP Convidame Mercado Natural de Plottier (14).JPG Sebastián Fariña Petersen

Mónica Adame solía trabajar como empleada de casas particulares y Convidame fue su primera oportunidad de acceder a un trabajo en blanco, cuando sentía que todas las puertas se cerraban porque no había búsquedas de personal para mayores de cuarenta años. Hoy, desde el sector de limpieza y depósito, se desempeña en una tarea que la desafía más y que le da la flexibilidad suficiente para hacerse cargo del hogar como jefa de familia.

Aunque señaló que sus hijos ya son estudiantes universitarios y, por lo tanto, más independientes, aclaró que "al día de hoy sigue pasando, hasta cierta edad te pueden tomar y después no tenés otra posibilidad". Por eso, se esperanza con que más negocios de la región se contagien de estas políticas de contratación que abran oportunidades para todos.

Dana Ordoñe comenzó a trabajar en la cocina con una bebé recién nacida. "Soy mamá sola, tengo una nena de cinco y fue bastante difícil al principio, sobre todo por organizar los horarios", dijo y agregó: "Pasamos por muchas niñeras, nos enganchamos con un jardín que fue bastante cómodo. Hoy nos ayuda mi mamá, mi horario es de mañana y estoy toda la tarde con ella".

SFP Convidame Mercado Natural de Plottier (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Lo que más destaca de su ambiente laboral es la flexibilidad horaria para hacer frente al rol demandante de la maternidad, que escala todavía más cuando no hay parejas para compartir el cuidado de los niños. "Nos dan esa posibilidad de si hay una emergencia o hacen falta permisos", dijo y agregó que junto a sus compañeras comparten también consejos de crianzas, contactos de médicos o productos y hasta favores de cuidado.

Dana elabora los alimentos salados en la cocina de Convidame. "Tengo mi compañera que elabora todo lo dulce. Tiene una nena de la misma edad, nos conocemos de la infancia, las dos somos mamás primerizas y van al mismo jardín. Nos apoyamos con las dudas, cuando una trabaja y la otra no, las cuidamos", relató.

"Me ha pasado de que me toca traerla porque falló la niñera y se ha quedado conmigo acá, es tranquila, tiene cinco años y entiende que no hay que tocar ni moverse", dijo la cocinera sobre una flexibilidad que es difícil de encontrar en los negocios de la zona.

Convidame madres de casa +Historias.mp4

"Es bastante complicado encontrar este tipo de lugares. Si me hubiese tocado en otro momento de trabajo y madre a la vez no lo hubiera podido llevar", agregó.

Para Jorgelina, que es la dueña del local, es imposible negar que estas concesiones tienen un costo económico en los balances. "Nosotros somos conscientes que para pagar los sueldos tenemos que vender, para vender tenemos que producir y las que producen son ellas", dijo sobre sus empleadas y los permisos que solicitan.

Sin embargo, aclaró que sus solicitudes siempre se compensan con el ahínco que ponen en la rutina laboral, donde se hace notar su productividad. Así, señaló que muchas veces se destacan por su labor y su compromiso con el trabajo las mujeres que tienen más carga de cuidados en casa que aquellos empleados que quizás no tienen tantos compromisos fuera del local.

SFP Convidame Mercado Natural de Plottier (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

Con sus valores siempre a flor de piel, los referentes de Convidame persiguen también otras ganancias que no se traducen en dinero. Aunque Jorgelina reconoce que, como toda empresa, tienen fines de lucro, también apuntan a generar un impacto en la sociedad que no se puede depositar en una cuenta bancaria.

Por eso, promueven la alimentación saludable y el cuidado de medio ambiente como banderas, y también buscan generar un ambiente agradable para todos los empleados. En un círculo virtuoso, esa inversión les regresa multiplicada, porque los clientes se entusiasman al entrar en un local donde siempre los atienden con una sonrisa.

El crecimiento profesional dentro del almacén

La atención al público siempre se planta como una tarea difícil, pero Jorgelina considera que es más fácil generar buenos ambientes cuando los empleados se sienten cuidados. Por eso, busca propiciar no sólo la flexibilidad de horarios sino la oportunidad para crecer.

Roxana Adame, que es mamá separada de dos hijos adolescentes, explicó que comenzó a trabajar en el área de limpieza y hoy trabaja con Dana como su ayudante de cocina. "Acá tuve muchas oportunidades para aprender", dijo a LMNeuquén.

SFP Convidame Mercado Natural de Plottier (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Jorgelina lo explicó así: "Tiene que ver con el crecimiento de Convidame, que empezó con una o dos mujeres, y las ayudantes que se dedicaban a la parte de limpieza, siempre estaban muy dispuestas a ayudar, el ver y el estar viendo cómo se van dando los procesos de la cocina hace que puedan ayudar o ser parte más adelante".

Para Dana, que ya lidera la cocina, el crecimiento se mide en la innovación que imprime en cada receta. Trabajar en un almacén de productos saludables le abrió las puertas a cientos de alimentos que antes eran desconocidos, y que la ayudaron a experimentar más e incorporar otros ingredientes a sus elaboraciones. "Es algo que también fui incorporando a mi vida personal", aclaró.

Quien entre a Convidame para abrigarse la garganta con un café con leche de almendras o se sumerja en las góndolas para comprar condimentos ahumados, harina de arvejas o tofu, se encontrará también con un ambiente laboral que empuja a más mujeres solteras a llevar un sustento al hogar sin renunciar a los desafíos profesionales. Allí se explica la sonrisa con las que saludan a todos los clientes o las nuevas recetas que parecen surgir solas.

Para los socios detrás del emprendimiento, un eventual faltante de un muffin o una tarta de verduras siempre termina por dar saldos positivos en el debe y el haber: el saber que están transformando el mundo en un puñado de historias de la región.

Por eso, las trabajadoras de Convidame esperan que se sigan abriendo sucursales y, con ellas, las puertas de la vida laboral para otras madres solteras. Y si no se multiplican los locales, ansían que sí se contagie el gesto que incluye a más personas al mundo del trabajo.