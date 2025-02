El auto de US$100.000 que Juanes robó por error y fue buscado por policías "armados hasta los dientes"

Nació en Medellín el 9 de agosto de 1972 como Juan Esteban Aristizábal Vásquez. Popular por su extensa trayectoria en el mundo musical y sus reconocimientos con cuatro Premios Grammy y sus 28 Grammy Latino , una de las historias más impresionantes de su carrera no tiene nada que ver con la música.

El particular suceso ocurrió en 2020 cuando todavía seguían vigentes las restricciones para circular como consecuencia del coronavirus. En ese entonces, el artista estaba muy presente en las redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores.

descarga (3).jfif La historia del auto de US$100.000 que Juanes robó por error

Lo que parecía ser una noche más, en la que compartió una cena en un restaurante junto a su familia, terminó con la policía en la puerta de su hogar acusándolo de robar un auto eléctrico Tesla de más de US$100.000.

"Estaba en el estudio trabajando, como a las once de la noche, cuando mi esposa (Karen Martínez) y mi hija Luna me empezaron a avisar que había llegado la policía y que estaban preguntado por mí. Bueno, bajo yo y me encuentro cinco patrulleros y diez policías armados hasta los dientes, que solo se les veían los ojos por las máscaras. Entonces, el oficial le dijo: ´Tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado´", detalló en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Rápidamente fue a buscar las llaves del auto para comprobar que se trataba de un error. De hecho, tenía la certificación de que un empleado de Tesla había ido hace poco a configurar su nuevo vehículo.

Sin embargo, todos se llevaron una sorpresa cuando abrió la aplicación para abrir el auto: finalmente el vehículo era de otra persona, al que pudo acceder porque había quedado con las llaves del dueño dentro. Fue tal la sorpresa que incluso los efectivos policiales comenzaron a reírse de lo sucedido.

El hecho se resolvió sin inconvenientes, con Juanes entregando el vehículo tomado por error y asistiendo junto a una patrulla al restaurante para buscar su propio auto.

"Literalmente, Karen y yo nos robamos un carro, sin darnos cuenta, en Miami. El policía llamó al dueño verdadero de ese auto y llegó a mi casa. Ahí me explicó que había dejado la llave metida adentro del auto, por eso yo había podido prenderlo. Nos abrazamos y nos reímos. Me subí a la parte de atrás del patrullero y fui a buscar mi auto en el restaurante donde lo había dejado", cerró el video comentando lo sucedido.

