Mariano Gaido sobre la Fiesta de la Confluencia 2025: "Es una fiesta familiar, inclusiva y segura"

El jefe comunal enfatizó que “es una fiesta familiar, inclusiva y segura”. Y destacó que la fiesta tiene “un line up que la rompe, de jerarquía, para que te enamores de la ciudad de Neuquén”.

Se conocieron los artistas que estarán en la Fiesta Nacional de la Confluencia 2025, que se realizará entre el 6 y el 9 de febrero en la Isla 132. El intendente, Mariano Gaido, y el gobernador, Rolando Figueroa, presentaron este gran evento neuquino en la Ciudad de Buenos Aires. Allí develaron las grandes figuras que subirán al escenario principal. Asimismo, anticiparon que la lista no termina aquí, en los próximos días se conocerán más nombres.