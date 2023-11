El balotaje en Cipolletti: indecisión hasta el cuarto oscuro y el drama de Marcos

Mucho se habló estos días de la incidencia que podrían tener los votos de los indecisos en este Balotaje 2023. Se decía que era un sector no menor de la población que aún no tenía en claro a qué candidato apoyar.

En ese contexto, la que estuvo deshojando la margarita hasta el último instante fue Liliana, una vecina que en plena fila para ingresar al cuarto oscuro admitió a LM Cipolletti "todavía estoy sin definirme".

La mujer, que accedió amablemente al diálogo súper sincero, reconoció "estar nerviosa" por la situación, una verdadera encrucijada para ella pues "tampoco quiero votar en blanco".

Ballotage en Cipolletti17.jpg Lili reconoció a LMC que recién iba a definir su voto en el cuarto oscuro: "Estoy nerviosa". Foto Anahí Cárdena.

"No me pasó nunca. Estoy nerviosa. Este año pasé a planta permanente en mi trabajo, soy ayudante de cocina. Ahora en el cuarto oscuro tomaré la decisión que tanto me está costando", redondeó.

El drama de Marcos

Su caso fue famoso y triste. En septiembre del 2021 la rotisería de su propiedad, en Naciones Unidas y Lamarque del barrio Anai Mapu se incendió y no solo que perdió todo sino que "estuve 90 días en terapia, me salvé de milagro".

Marcos Uribe aún convive con las secuelas del grave accidente. Se moviliza ayudado por muletas, tiene huellas de las quemaduras en todas partes del cuerpo y necesita ayuda para sobrellevar las penurias económicas a las que lo arrastró una fatalidad.

"Fue una garrafa fallada y como en Cipolletti no hay peritos para determinarlo no se pudo cobrar nada. Estoy peleando por la pensión, vengo a votar para que sume y me otorguen algo. Tengo tres hijos de 20, 18 y 17 años. Me pasó en mi mejor momento, yo que siempre laburé, desde los 8, lamentó al despedirse.