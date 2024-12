El BPN amplía la atención con la inauguración de una nueva sucursal

nueva sucursal bpn.webp

“La neuquinidad está plena en cada uno de los lugares. Siempre estamos presentes en cada rincón de nuestra ciudad y de nuestra provincia porque creemos que la forma en la cual tenemos que hacer crecer lo nuestro es, precisamente, protegiéndonos entre nosotros”, señaló el gobernador y aseguró que la entidad “está manejando los números mucho más austeros, se han eliminado gastos innecesarios y esto permite tener nuevas sucursales que le hacen bien a la gente”.

Por su parte, el presidente del BPN, Gabriel Bosco, consideró que “es una obra muy importante porque estamos solucionando un tema de atención a nuestros clientes, que es un objetivo que estamos cumpliendo en el último año. Con esta obra estamos dando la posibilidad de tener mayor espacio, son casi mil metros cuadrados, van a trabajar 23 personas en esta sucursal y habrá cuatro cajeros automáticos totalmente nuevos”.

A su turno, el ministro de Economía de la Provincia, Guillermo Koenig, destacó que “el Banco Provincia está en lugares populosos, pero también está en los lugares donde no hay nadie, donde no hay ninguna entidad privada. Es un orgullo que el banco sea público, pero eso no implica que tenga que ser un banco mal administrado. El Banco Provincia del Neuquén es un banco profesional que da resultados, que tiene sus balances al día, informa sus ganancias y esas ganancias son distribuidas en la provincia”.

“Quiero agradecerle al presidente del banco y principalmente al gobernador de la provincia por haber tomado la decisión de inaugurar esta sucursal en el oeste de la ciudad. Es algo que veníamos solicitando y, la verdad, muy necesario para todos los vecinos”, remarcó el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

En tanto, el presidente de la comisión vecinal del barrio Canal V, Luis Sánchez, expresó: “Estamos muy contentos con esta inauguración porque lo veníamos necesitando. El oeste hoy en día está creciendo mucho y esto lo viene bien a todos, no solamente a nuestro barrio”.

La sucursal

El lugar cuenta con una superficie total de 869 metros cuadrados, en un espacio con luminosidad, comodidad y permite mejorar la experiencia del cliente con más amplitud.

Tiene cuatro cajeros automáticos nuevos y está desarrollada mayormente en planta baja. En el primer piso, habrá cuatro puestos de trabajo asignados al segmento de atención a empresas y contará con el nuevo sistema de administrador de filas.