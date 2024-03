El BPN ya estrenó su nuevo homebanking, ¿con problemas?

A principio de año, el presidente de la entidad bancaria, Gabriel Bosco, había adelantado que el banco trabajaría en mejorar aspectos tecnológicos, principalmente vinculados al homebanking y aplicaciones. “Desde el momento en que asumí, el objetivo es tratar de mejorar los servicios que brinda la institución, ya que, si bien el banco se encuentra bien en lo relacionado a lo patrimonial y económico, hay algunas cosas que, en pos del servicio que queremos brindar hay que mejorar", dijo.

"Con este nuevo hito, el homebanking Personas de BPN llega con una forma renovada para operar las cuentas bancarias, con una mejor experiencia de navegación, con token integrado en una única app, pago de impuestos y servicios, consulta de saldos y movimientos, solicitud de préstamos y adelantos de haberes y mucho más. Todo de una manera más fácil, ágil y segura", destacaron.

Usuarios con problemas en la app

En las primeras horas de funcionamiento de la nueva plataforma, vecinos reclamaron que no podían ingresar. "Me envían los códigos pero no me funcionan", señalaron algunos oyentes de LU5, mientras otros dijeron que tenían problemas para ver las tarjetas y pedían que se proporcione algún video explicativo.

"Yo me comuniqué con alguien del banco y me dijeron que lo mejor era eliminar las aplicaciones anteriores del banco y descargar la nueva" dijo otro de los oyentes. Otros contaron que no pueden vincular el token ni terminar el proceso porque no les envían el mensaje de texto para finalizar el trámite.

En caso de tener algún inconveniente a la hora de usar la nueva app, desde el Banco informaron que hay que comunicarse al 0800 del banco que se encuentra en la página, donde hay un apartado especial para hacer consultas sobre el nuevo hombanking. Además, también se puede encontrar en la web un apartado con preguntas frecuentes e instructivos para el uso.