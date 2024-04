“Yo leo todo, a la gente comentando y respeto cada opinión pero deberían ser más justos algunos. Cuando la pego, en la mayoría de los casos, dicen ‘fue casualidad’. Ahora cuando los astros y las macumbas ajenas me juegan una mala pasada, soy un chanta. Así no es. Igual no pasa nada, no quiero que nada me desconcentre ya que esté superclásico me lo tomé muy en serio y no pienso fallar”, se descargó el popular Brujo.

El Brujo en todos los medios nacionales

La sorprendente efectividad histórica lo convirtió en un personaje ya no solo urbano sino también a nivel nacional. “Me siguen llamando medios de todo el país, por eso siempre estaré agradecido a LM Neuquén y LM Cipolletti que apostaron por mí cuando en el ambiente deportivo no era tan conocido”, reconoce al medio que lo llevó a la fama.

Merecido lo tiene. Pero basta de palabras, se acerca la hora de la verdad.

El superclásico lo gana…

Tras preparar minuciosamente su pronóstico y realizar diversos trabajitos, el Brujo concluyó en que “será un partido cerrado”.

Y fue más allá. “Astrológicamente River está con sombras, no es muy especial el día domingo, sus jugadores van a estar erráticos por momentos pero van a dominar el partido por pasajes de 15 minutos y 20 minutos”, encendió las alarmas en el pueblo millonario.

Pero al mismo tiempo, advirtió que una individualidad sacará a flote a la Banda Roja. “Veo victoria del Millonario porque va sobresalir 1 jugador, que va ser muy determinante en el medio campo”, agregó. ¿Será el Diablito Echeverri?

image.png

Luego mencionó un factor a tener en cuenta que según él perjudicará al xeneize. “Boca va estar con mucha energías y fuerzas pero hay pasajes que va querer tomar el control y va a pasar por momentos oscuros dentro del partido por culpa del árbitro”, anticipó.

“Esto se define ganando River”, redondeó el Atahualpa. ¿Sumará otro de sus clásicos aciertos o extenderá su pequeña racha adversa?

Superclásico: Qué dice la Inteligencia Artificial…

Según la predicción de ChatGPT, el Superclásico se decidiría en los últimos minutos, con un juego cada vez más abierto en el que ambos equipos buscarán el gol de la victoria.

En un giro dramático, la inteligencia artificial anticipa que Cavani marcará el gol decisivo para Boca, sellando así la victoria por 2-1 en un clásico que promete ser recordado por su intensidad y los momentos de brillantez individual.

Con estas predicciones, la expectativa por el Superclásico entre Boca y River alcanza su punto máximo, mientras los hinchas aguardan ansiosos por presenciar este emocionante encuentro. Según la IA, esta victoria daría un empujón anímico para el Xeneize para terminar ganando la Copa de la Liga.

¿Gana Boca ó River? ¿A quien le creés más, a la Inteligencia Artificial o al Brujo Atahualpa?