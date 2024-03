El chip sexual es tendencia en el Alto Valle: cada vez más hombres van a la ginecóloga

“Yo me dedico en realidad a la ginecología regenerativa y funcional, a recuperar las funciones que van perdiendo las personas por la edad. A partir de un perfil hormonal que elaboro tras evaluar al paciente, determino qué dosis de testosterona que se necesita en el caso de los hombres y en el de las mujeres se le puede agregar estrógenos en forma de hormonas”, específica la especialista, quien se desempeñó 10 años en el Hospital local y ahora trabaja en el ámbito privado.

Su celular no para de sonar. Recibe consulta tras otra porque cada vez son más los interesados en este método que fue reivindicado por muchos famosos como Carmen Barbieri, Sergio Goycochea, Catherine Fulop y Mónica Farro y que a pesar de algunas críticas del mismo sector de la salud (aún no lo aprobó la ANMAT) “está homologado por la FDA (Federación de Alimentos y Medicamentos)”, aclara la doc.

“Salieron al mercado hace ya varios años, aunque para algunos siga siendo algo nuevo. Personalmente cada vez que coloco un pellet realizo un seguimiento a la paciente para ver cómo está, le hago control, laboratorio. Hace 2 años que comencé con esto y nunca tuve un problema, ni reacción adversa. Podés sentir leve dolor, una molestia como si se colocara un comprimido, algún enrojecimiento pasajero, pero nada más”, destaca a su producto.

Por si quedan dudas, ahonda sobre el boom del momento, incluso en ginecología: “Es un descubrimiento enorme tanto para la salud como para la vida sexual. Son hormonas biodénticas de origen vegetal que se colocan en grasita de la cola, se va absorbiendo y eso te lleva a la plenitud hormonal, a combatir la vejez”.

Plazos del chip sexual y cantidades

El efecto dura “entre 6 y 8 meses” y se pueden colocar “hasta 6 pellet -chip- a la vez”, aporta otro dato clave. “Si un año te colocás uno, y al siguiente otro, en dos años lográs mejorar la calidad de vida. La medicina consiguió que los seres humanos puedan vivir hasta los 80 años, esto lo que suma es calidad de vida”, sostiene la oriunda de San Juan, con plena convicción.

Y respecto a la aplicación, recalca que es una intervención ambulatoria, no quirúrgica. “En 20 minutos lo coloco, es como una inyección. No demanda mucho tiempo, no es que sangre, ni siquiera presenta complicaciones”.

Las mujeres “vienen por la menopausia, los hombres por la andropausia, que es la disminución de la libido, además de insomnio, falta de atención, de memoria, vivir con sueño, tomando café para mantenerse en pie, no tener un descanso reparador. Todos eso que el paciente puede referir, sumado a la osteoporosis, dolores de cadera que todos suelen fracturarse allí etc”.

La charla con los hombres

Si bien no se considera una sexóloga, Ivana logra que los pacientes masculinos se suelten y le cuenten con naturalidad sus problemas íntimos para así poder ayudarlos.

“En general tengo pacientes hombres de todas las edades, ya sea de 40, 42, 55, 62. No es solo una cuestión sexual, aclaro nuevamente, si bien los que vienen por ese tema quedan muy contentos. También recibo jóvenes atletas por la cuestión del rendimiento físicos, al ser una hormona de origen vegetal, es todo lícito, no tienen problemas de doping ni nada de esos”, indica la profesional.

Y va más allá acerca de la confianza con el paciente y los beneficios de fondo, integrales: “No es que vas a estar pum para arriba todo el tiempo, ni a recuperar el pelo, es una cuestión de bienestar, energía, de ganas. Yo los cito fuera de mi horario y ámbito de ginecología, lo hago en forma personalizada. Vienen y lo hablan naturalmente, las mujeres y los hombres, hemos empezado a romper un montón de barreras y temas tabú. Antes no se animaban a contarme la cuestión de la libido, erección y ahora lo hablan sin problemas”.

La comparación con el Viagra no le parece oportuna. “No sé si denominarlo como el viagra, pues el viagra es un vaso dilatador, droga activa que provoca reacción de toda la parte sexual, esto es más integral y sano, si bien el resultado es óptimo también en ese aspecto de la intimidad”, reflexiona antes de recibir a un muchacho que apenas supera los 40 años.

“Lo mismo pasaba con las mujeres, que les daban drogas para la menopausia que luego fueron suspendidas. Esto es todo natural”, insiste.

Los precios, elevados

Ivana admite que el chip sexual no es para todos por su elevado costo. “Hoy cuestan 300 dólares, en cierta medida es para aquellos que disponen de mayores recursos en la Argentina de hoy, no los cubre ninguna Obra Social lastimosamente. Ojalá fuera para todas y todos”, lamenta una de las tres ginecólogas que los implementa en la ciudad.

En otra prueba del gran suceso de los chips sexuales, la doctora revela: “Tenemos Congresos Nacionales de ginecología todos los años, el último fue en Mar del Plata, con todos los ginecólogos del país y creeme que la que más audiencia tuvo fue la del pellet, porque es lo que viene. Se irá perfeccionando, pero ya son una garantía, de hecho vienen personalizados y sellados en unas ampollas”.

El chip sexual no para de crecer en Cipolletti y cada vez más hombres visitan a la ginecóloga.