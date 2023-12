El Colegio Don Bosco festejó los 25 y 50 años de egresados

En diálogo con LMNeuquén, Sergio Dovio, uno de los egresados habló del momento como una fiesta que juntó ex compañeros y amigos de toda la vida. "Festejamos la amistad que hicimos en la primaria y la secundaria, la que no está viciada por nada", resaltó. Allí, donde no existían las diferencias, y no es preciso aclarar nada ni dar explicaciones porque se conocen muy bien, y con algunos transitaron juntos y de la mano, etapa por etapa.