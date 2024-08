El colmo de los radares: multaron a los bomberos por exceso de velocidad

Desde que asumió la nueva gestión de gobierno fueron comprensivos, aunque la falta de aportes pusiera en aprietos su servicio solidario. El intendente, Gonzalo Núñez, les manifestó que las arcas municipales estaban muy comprometidas, por lo que no se renovó el convenio de Ojos en Alerta ni se comprometieron otras partidas para la institución.

"En una de las reuniones les comentamos sobre un proyecto en el que se pretendía capacitar a la comunidad, y en el que le pedíamos a la municipalidad menos de un tercio del valor que en realidad se cotizan este tipo de servicios. No lo consideraron factible", comentaron.

Para la fiesta del Pelón, pudieron colocar un stand, pero siempre y cuando no ofrezcan nada a la venta, como otros años. Iban a tratar de no cobrarles.

"Para el aniversario del pueblo nos invitan a ser parte de los festejos. El día del acto nadie de protocolo se acercó a decirnos si teníamos que subir al palco o donde nos teníamos que ubicar, situación similar pasó con la formación de la bandera de ceremonias. Y esto no tiene que ver con las personas que representamos a la institución, sino con reconocer la importancia del trabajo en conjunto de todos los que pertenecemos a la Central 31", agregaron.

Denunciaron también que el 2 de junio, en el acto por el día de Bomberos Voluntarios, "el intendente nunca mencionó, justamente, a los Bomberos Voluntarios. Solo se refirió a aspirantes y cadetes". El "ninguneo" para la institución es tan evidente que ni siquiera en la página oficial de la Municipalidad "prácticamente no se habla de Bomberos Voluntarios". Estas actitudes han generado gran malestar en la institución.

Las unidades de rescate infraccionadas

"Fuimos comprensivos en los inicios de esta gestión, teniendo en cuenta que todo inicio es complejo. Podemos ser tolerantes con el hecho de que desde la Municipalidad no nos hagan ningún tipo de aporte. Podemos también aceptar que lamentablemente haya funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias. En resumiendo cuentas, podemos aguantarles la falta de interés, el no acompañamiento, la ignorancia, la desprolijidad y falta de capacidad, pero no podemos permitirles que pretendan cobrarnos por hacer nuestro trabajo, utilizando como medio multas que están llenas de vicios y en momentos en los que estábamos en cumplimiento de servicios de emergencias", sostuvieron.

Los vehículos multados son una unidad de rescate rápido, una unidad logística y de traslado de personal, una unidad cisterna y autobomba de segundo ataque y una unidad autobomba pesada. La institución pudo acreditar por nota la existencia de tales unidades de emergencia, el pasado 7 de febrero de 2024. En agosto, volvieron a enviar una nota al intendente consultándole si desde la Municipalidad iban a seguir infraccionando por exceso de velocidad a los móviles cuando acudían a los servicios de emergencias.

"Una de las multas contiene la firma de una persona que hace más de un año y medio no es empleada municipal. Entendemos que utilizan firmas digitales, sin el consentimiento de las personas que figuran como inspectoras o inspectores. Este tipo de desprolijidades puede tener un alto costo para la Municipalidad, si se lo lleva al plano jurídico, y por ende un elevado costo para el pueblo, que es donde se deben destinar los fondos comunales", indicaron.

Por tal motivo, habían citado al intendente a una reunión el lunes, en el cuartel; pero por razones que se desconocen, Núñez no se presentó ni mandó a nadie en su representación.

"Vamos a ser enfáticos en remarcar que nuestra institución no tiene bandera de ningún color político, y es importante resaltarlo porque cuando carecen de argumento es la primera excusa que utilizan. Como también queremos dejar en claro que en lo que va de la gestión ningún concejal se ha ofrecido a trabajar en algún proyecto que fortalezca a nuestra institución. Más allá del descontento que hoy nos embarga, seguimos siendo una institución de puertas abiertas y les solicitamos a las autoridades de nuestro querido San Patricio del Chañar, que dejen de actuar como herederos de una monarquía y empiecen a cumplir con todo lo que se han comprometido con esta comunidad", concluyeron

El comunicado lleva las firmas de suboficial mayor, Florencio Barro; y el presidente de la comisión directiva, Jorge San Martín.

