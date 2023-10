El comercio de la ciudad está en shock por la incertidumbre de los precios

Coincidieron con la descripción precedente el vicepresidente 2º de Acipan, Dante Scantamburlo , y el tesorero de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Edgardo Phielipp . También están de acuerdo en que el gobierno nacional está complicado para terminar el mandato si no controla la corrida cambiaria cuanto antes.

"El sector del comercio que vende electrónica tiene cero ventas porque no tiene precio. También el rubro indumentaria está con serios inconvenientes de precios", graficó Scantamburlo. En cambio, la industria de la construcción "se sigue moviendo", dijo, más allá de que padece las restricciones a las importaciones.

Phielipp recordó que las dificultades surgidas en los últimos días para los productores y comerciantes son proporcionales a la relación de cada actividad con las divisas. No obstante, dijo que las expectativas influyen también para sumar inestabilidad a los precios de los bienes sin vínculos con la importación.

Acipan llama a los políticos a crear paz

La madre de todos los problemas hipercoyunturales del comercio reside en la corrida que está en pleno desarrollo, aunque los dirigentes empresarios remarcaron que la crisis lleva meses y que nunca vieron una salida a partir de la política implementada, a la que critican por encadenar parches en lugar de abordar la situación con un plan consistente.

Acipan convocó a su cúpula a una reunión para exponer sus preocupaciones. "Vamos a emitir un documento llamando a la dirigencia política a que cree un poco de paz para evitar cualquier desborde. Tienen que frenar estas situaciones (la corrida del dólar) porque no les ayudan a nadie", dijo el vicepresidente de la entidad en una entrevista con la radio LU5.

El documento expresó: "Pedimos que nuestros dirigentes aseguren un plan de normalización de la economía, que trabajen sobre la paz social y actúen con responsabilidad en sus palabras y acciones. Es una obligación evitar que el próximo paso del país frente al precipicio sea un salto al vacío".

Incertidumbre para el día de la madre

Scantamburlo sostuvo que aún no se vio movimiento en el comercio en relación a la celebración del Día de la Madre. Los comerciantes esperan que desde este jueves crezca la demanda de regalos. Aseguró que como los proveedores no ponen precios, los comerciantes van a tener que arriesgarse a poner precios que pueden no alcanzar para reponer las mercaderías vendidas.

Vender a pérdida es el peor escenario para los empresarios del sector. Peor aún que otro marcado por una contracción de la demanda, en cuyo caso se afectaría la facturación, pero sin las pérdidas de vender con precios equivocados.

"Los comerciantes vamos para adelante, entonces, aunque perdamos dinero, pondremos los precios que tienen las cosas en el mercado en este momento y se venderán los productos", enfatizó el dirigente de Acipan respecto a las ventas de regalos para las madres.

Luego remarcó que "los comerciantes no podemos parar porque hay que pagar impuestos, salarios de los empleados y un montón de compromisos asumidos, así que no podemos cerrar las puertas".