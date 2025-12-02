El Consejo Municipal de Discapacidad realizó su última sesión del año y comenzó a planificar el 2026

Durante todo el 2025 este espacio permite socializar todas las políticas públicas referidas a inclusión y accesibilidad en la ciudad de Neuquén.

El Consejo Municipal de Discapacidad llevó adelante diez sesiones a lo largo del año y este lunes desarrolló el último encuentro del 2025, donde se hizo un balance de lo trabajado y se abordaron otros aspectos como la colonia de vacaciones, la accesibilidad en la Fiesta Nacional de la Confluencia y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Participaron representantes de los bloques políticos del Concejo Deliberante, referentes de asociaciones vinculadas a la discapacidad, organismos provinciales y áreas de Cultura y Deporte de la Municipalidad.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que este espacio permite socializar todas las políticas públicas referidas a inclusión y accesibilidad en la ciudad de Neuquén.

Señaló además que, junto con el balance, se abordó el inicio de las colonias de vacaciones para personas con discapacidad: “Estamos próximos a comenzar. Tendremos dos espacios, como venimos realizando junto al área de Deporte. Es una política pública muy importante”.

Consejo Municipal de Discapacidad (1)

También mencionó que se está organizando la logística para la Fiesta Nacional de la Confluencia, garantizando el ingreso adecuado al predio y el traslado de las personas: “No nos olvidemos de que es el único evento de esta magnitud pensado para ser accesible”.

“Se abordaron muchos temas. Lo importante de estos espacios participativos es que definen parte de la agenda pública. Es un concepto de ordenanza que utilizamos desde hace seis años en la secretaría, planificando las acciones de verano y proyectando el 2026”, concluyó.

Por su parte, Rocío Martínez, coordinadora de Discapacidad, detalló que otro de los temas tratados fueron los protocolos para los talleristas culturales de la ciudad. “Este balance reúne a diferentes actores de Neuquén que trabajan en políticas públicas sobre discapacidad. Acompañamos y visibilizamos discapacidades que aún no estaban contempladas por ordenanza, y también acompañamos ese proceso en el Concejo Deliberante”, explicó.

Además, resaltó: “Es un año claramente de balance y de trabajo colectivo. Es fundamental para la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional continuar con estos espacios participativos”.

Por último, invitó a la comunidad a participar del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se realizará este sábado, de 15 a 20, en la zona de Recursos Hídricos del Paseo de la Costa. Habrá estands, emprendedores y espectáculos artísticos.