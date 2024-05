El correo se queda en Andacollo y los carteros conservarán su trabajo

Este viernes la buena noticia que alegró los corazones de todos los andacollinos es que desde Buenos Aires aseguraron que la sucursal del Correo Argentino no cerrará sus puertas en esta localidad. Los trabajadores Horacio Álvarez y Julio Huenchumán conservarán sus fuentes de trabajo.

Todo se logró por la gestión del diputado nacional Osvaldo Llancafillo , quien aseguró que "debemos estar espalda con espalda quienes tenemos responsabilidades, en ese camino estamos con los intendentes, el gobernador Figueroa y su equipo, también con diputados como Pablo Cervi ". Y recalcó en declaraciones a LMN que "la ciudadanía no quiere grieta ni discusiones estériles, sino que trabajemos juntos en resolver los problemas".

reclamo correo andacollo (2).jpeg

¿Cómo se resolvió el conflicto?

El diputado nacional LLancafilo comentó que “la resolución del Correo Argentino en algunas localidades de Neuquén es un ejemplo de institucionalidad. El intendente Manuel San Martín me llamó y me comentó la situación y rápidamente hicimos las gestiones ante el Ministerio del Interior de Nación, luego el gerente de Recursos Humanos de la empresa se contactó y confirmó que la sucursal de Andacollo no se iba a cerrar”.

A continuación, añadió que “por otro lado, también dio a conocer que se está en un proceso de ofrecer retiros voluntarios a los empleados siempre y cuando estén de acuerdo y, por otro lado, en aquellas localidades donde las actividades del correo sean mínimas acordar una franquicia con los municipios de manera que el servicio tenga continuidad".

Sostuvo que "están en la búsqueda de optimizar el recurso humano y económico de la empresa”.

reclamo correo andacollo (4).jpeg

El intendente de Andacollo informó las novedades

Durante la mañana del viernes, el intendente Manuel San Martín se reunió con los trabajadores del Correo Argentino y les informó todas las novedades surgidas desde las horas posteriores a que la comunidad de Andacollo había salido a defender al correo y a sus empleados.

El mandatario local expresó no solo su preocupación por el destino laboral de los dos empleados cuyos puestos parecían en riesgo, sino también por la relevancia en la logística de la correspondencia para la zona y el valor histórico que la sucursal local del correo tiene en la región.

Además, el intendente se comprometió con una ayuda económica para pintar el histórico edificio, embanderarlo para el 25 de mayo, y trabajar para que esa tradicional esquina, brille más que nunca.

reclamo correo andacollo (3).jpeg

Un abrazo simbólico al correo apuró las gestiones

La voz se comenzó a correr en el pueblo. Y el rumor de que el gobierno nacional cerraría las puertas de la sucursal local del Correo y que sus empleados se quedarían sin su fuente de ingresos se empezó cada vez a escuchar más fuerte. Entre esa incertidumbre, impotencia y bronca contenida, todo el pueblo de Andacollo salió a las calles a “ponerle el pecho” a la situación.

Es así que el jueves vecinos y autoridades del Concejo Deliberante local se acercaron hasta la sucursal del Correo Argentino para darles su apoyo a Horacio y Julio, trabajadores de una institución emblemática para el departamento Minas. En la misma jornada hubo un abrazo simbólico al correo y se firmó un petitorio.