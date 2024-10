El CPE investiga al equipo directivo de una EPET por maltrato laboral

Las autoridades de Educación indicaron que la decisión fue tomada porque no están dadas las condiciones necesarias para "enseñar y aprender".

Luego de las denuncias realizadas por la comunidad educativa de la EPET 1, de Cutral Co , por situaciones de maltrato , en las últimas horas el Consejo Provincial de Educación ( CPE ) decidió a apartar provisoriamente tanto a la directora del establecimiento como a su vice. Se trata de un periodo de 15 días en los que se llevará a cabo una investigación.

epet 1 cutral co

Además, dijo que el objetivo de esta medida es "acompañar a la institución en todo este proceso que está llevando adelante, pero fundamentalmente poner a resguardo a los docentes que han manifestado algunas situaciones que no son propicias para estudiar aprender". "Es una separación que en principio es por 15 días hábiles que nos permiten tomar un contacto directo con la institución, con personas que son parte del sistema educativo, que van a llevar a cabo este proceso de investigación para recabar información en primera persona sobre que es lo que está pasando en la escuela. Una vez finalizado este periodo de apartamiento oportuno, se va a tomar una decisión a ver si se continúa o no con esta separación preventiva o son reincorporados a sus cargos", precisó.

Cuál fue el motivo de la investigación

Durante el mes de septiembre, el padre de un alumno de 14 años de la EPET 1 denunció que su hijo fue agredido en varias oportunidades de forma tanto verbal como física y que el hecho más grave se dio cuando le "tajearon" la mochila con un arma blanca, dentro de la misma escuela.

El denunciante, además de padre, es preceptor en la escuela y aseguró que siguió todos los caminos administrativos, pero ante la posibilidad de que hubiera un adolescente armado dentro de la escuela y por la "inacción de las autoridades", decidió hacer la denuncia en la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 4.

EPET 1 Cutral Co.png

En tanto, Crespo señaló que no han encontrado alumnos con armas. "No es algo que hayamos podido constatar, si bien es algo que se va a investigar porque la denuncia existe. Entonces nosotros tenemos la obligación y el compromiso de acompañar a la institución y sobre todo resguardar a los estudiantes que están en la EPET, pero no es algo que se haya podido constatar y, sin embargo, si estamos acompañando al estudiante, estamos trabajando interdisciplinariamente con el equipo de Supervisión, Jefatura de Supervisión, la Coordinación de Nivel y Modalidad y también la Dirección de Técnicas para que esta situación se esclarezca para que los estudiantes estén en un ambiente propicio para el aprendizaje", concluyó.