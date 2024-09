Plottier: denuncian que un padre amenazó y casi golpea al director de un CPEM

"La escuela ayer (jueves) suspendió las clases en ese contexto porque era muy difícil seguir. Hoy está en la misma situación", explicó sobre el tenso momento que se vivió en el CPEM 55. Si bien admitió que muchos padres se acercan para consultar por la situación educativa de sus hijos, y que suelen generarse conflictos también entre los estudiantes, aclaró que "nunca la violencia es la forma de poder abordarla".

"En la sesión del CPE vamos a solicitar un dispositivo del Poder Ejecutivo para acompañar a la comunidad para la vuelta a clases. Que no se repitan estas situaciones que ponen en riesgo a los trabajadores de la educación y a los estudiantes", dijo la vocal.

Por el momento, no trascendió cuál fue el origen del problema que generó el cruce entre directivos y el padre. "Fue una situación muy violenta, estuvo muy cerca de la agresión física", dijo Granda y aclaró que se comunicaron con el director para prestar su colaboración.

SUM CPEM55.jpg

En el CPE, el gremio buscará "que se trabaje de forma interdisciplinaria con las familias y los estudiantes porque todo se originó por un conflicto entre los estudiantes".

Un clima de violencia hacia los docentes

Para la vocal, el episodio responde a una tendencia creciente a reaccionar de manera violenta ante los conflictos. "Son tiempos complejos. Nos llegan algunas situaciones, no solamente en nivel secundario. Tiene que ver con el clima de época, del individualismo y la cancelación del otro. Entran a la escuela a ver "qué le hicieron a su hijo" y no "qué está pasando". No es una violencia escolar, sino la violencia en la escuela como resultado de las cuestiones que se dan en la sociedad", señaló.

"Llevar a tu hijo a la escuela es dejarlo en un lugar seguro, es la premisa indiscutida para las familias y para los trabajadores. Con estas situaciones se desfonda esa seguridad", afirmó y aclaró que desde el gobierno también se viene legitimando un discurso agresivo hacia la docencia, tras el conflicto por la ley de adicional docente.

granda.jpg

"No son hechos aislados, desde algunos discursos del poder político se legitimó el "todos contra la violencia" y ellos deberán hacerse responsables porque legitiman discursos de odio hacia los docentes", se lamentó la vocal.

El comunicado de ATEN

Desde el gremio ATEN emitieron un comunicado para repudiar el episodio del colegio de Plottier.

"Desde la Comisión Directiva Provincial y las Vocalías Gremiales repudiamos los hechos de Violencia sucedidos hoy en el CPEM 55 de Plottier. Todo nuestro apoyo al equipo directivo y a la comunidad educativa que fue víctima de situaciones de extrema violencia", indicaron.

"Mañana (por este viernes) en la sesión de Cuerpo Colegiado se solicitará que desde el Gobierno Provincial se pongan en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la vuelta a clases en condiciones en las cuales ningún miembro de la Comunidad Educativa este en riesgo. ¡Por Escuelas Seguras y Libres de Violencias!", cerraron.