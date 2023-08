El debate de las redes llega a LMN: es o no es Luis Miguel

La redacción de LMNeuquén se sumó a la tendencia viral que bromea con la identidad del famoso cantante. ¿Es o no es?

"Muero por ir a ver Luis Miguel, pero no sé si es Luis Miguel", publicó en su perfil oficial de Twitter la actriz y cantante Jimena Barón, a tono con una catarata de mensajes que bromean con el supuesto reemplazo de "Luismi" por una persona con aspecto similar. "Si le hacés zoom, más dudas", le respondió uno de sus seguidores , que compartió una foto del cantante en su show en el Movistar Arena, visiblemente distinto a fotografías del pasado.

LUIS MIGUEL OPENING “SERÁ QUE NO ME AMAS “ TOUR 2023 MOVISTAR ARENA BUENOS AIRES ARGENTINA 03 08 23

Aunque muchos twitteros mostraron su fanatismo por el cantante y aclararon que su voz es imposible de imitar, otros siguieron la broma y hasta propusieron comparaciones con otros videos y fotografías a lo largo de su carrera. "No es, me ví todos sus videos desde los 15 de el y los míos en adelante, soy mujer y le conozco hasta la forma de tomar aire. Para mí NO ES", aseguró otra usuaria de la red.