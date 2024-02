"El Deivid", de promesa del fútbol en la región a la música romántica

"Le canto al amor, me inspira la nostalgia del barrio", explica a LMC el ex talento de San Martín y Cipolletti. Su historia y sueños. Mirá el video.

“Se revolucionó todo en pocos días. Estoy preparando el segundo video con otros enganchados”, adelanta sorprendido por el gran suceso que tuvo su idea.

“De Cipolletti, Río Negro, del Sur, para toda la Argentina. ¿Quién es? El Deivid”, se presenta eufórico en un momento del clip del enganchado de cumbia que muestra imágenes del barrio donde se crió, las 48 Viviendas.

Su historia

El Deivid es, justamente, su nombre artístico. Y le cuenta su historia a LM Cipolletti. “Vengo de una familia musiquera, la música fundamentalmente y el fútbol son todo para mí desde que nací. A los 16 años me empecé a dedicar más de lleno al canto. Primero el folclore, luego otros ritmos y la cumbia que la llevo en la sangre”, explica el muchacho que se probó varias camisetas en la zona.

“Arranqué en el Círculo Italiano donde conocí a grandes personas como Miguel Angel Parra -el famoso periodista-, su hermana Vanesa, su mamá Zulema, Pablito, Gastón. Luego me fui al club San Martín y a Cipo, donde tenían un equipazo y no es fácil meterse. De ahí tuve un lindo paso por Pillmatun y ya después me dediqué a la música”, repasa su trayectoria en el balompié local.

Un dato que refleja su amor por el fútbol y por Cipo es que en las fotos para la producción de sus Covers posó con la casaca de su querido albinegro, ese al que suele alentar en vivo. “De chico lo sigo, siempre va a estar en mi corazón igual que mi barrio”, asegura el ex enganche de las inferiores del Capataz.

Sueña en grande

Atento al éxito de su iniciativa, El Deivid ya planea subir sus propias creaciones, temas de su autoría.

Siempre inspirado en sus sentimientos genuinos y con espíritu romántico. “Las canciones que yo canto me representan demasiado. Le canto al amor, a la nostalgia del barrio donde me crié, a mi ciudad”, explica la esencia de su arte.

El Deivid sueña en grande. “Me encantaría compartir escenario alguna vez con Néstor en Bloque, con el cantante de Ke Personajes (Emanuel Noir). Ya he actuado con el folclore, ahora voy por más”.

Romántico pero soltero y sin apuro por lo pronto espera encontrar en la cumbia la llave del éxito y pegar un salto, trascender en lo que tanto lo apasiona. “La incorporé ahora, ojalá pueda pegarla para tener oportunidades y siempre va a estar Cipolletti presente donde vaya”, mira con ilusión el futuro...

image.png El Deivid siempre con la camiseta albinegra, incluso a la hora de actuar.

Parráfo aparte para el aguante familiar. “Mi papá Pili, mi mamá Sandra, mis hermanos Alejandro, Rocío, Joaquín y Francisco, siempre van a estar apoyando. Tengo un grupo de amigos que siempre van a estar en mi corazón también”.

El ex enganche que le pone magia y ritmo a su vida. ¡De 10, Deivid! ¡Golazo!