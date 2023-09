El dólar Vaca Muerta y el congelamiento de precios en las estaciones

El ministro de Economía Sergio Massa anunció la aplicación de una cotización especial para los dólares conseguidos por medio de las exportaciones petroleras. La medida, dijo, busca incentivar inversiones y desactivar movidas electorales en torno a la cotización de la divisa estadounidense. Lo que no dijo abiertamente Massa es que el dólar Vaca Muerta fue anunciado en medio de una fuerte tensión entre la industria y el gobierno por los precios de los combustibles en las estaciones de servicio, cuyos aumentos fueron limitados por imposición del gobierno.

El desfasaje es alto. En los papeles el petróleo de Vaca Muerta debería comercializarse a un valor entre 8 y 10% inferior al internacional, debido a las diferencias de calidad y los impuestos.

La medida anunciada por el ministro de Economía en Neuquén implica que el 25% de las divisas ingresadas por exportaciones petroleras se cambiarán a pesos según el valor del dólar Contado con Liquidación (CCL), mientras el resto se liquidará al precio oficial de la moneda estadounidense. Entonces, si hoy una petrolera exporta recibiría unos 450 pesos por dólar que ingrese, esto con el CCL a 730 pesos.

Massa justificó el nuevo dólar Vaca Muerta en la necesidad de sostener la producción y las ventas. El petróleo que está para exportar no puede esperar, puesto que el país no tiene capacidad para guardar grandes cantidades de crudo mientras mejoran las condiciones para venderlo. Entonces, en la industria desconfían de que crezca la exportación para aprovechar la cotización política del dólar petrolero. No obstante, la mejora en los precios de las exportaciones sirve para desalentar protestas por los precios congelados en los surtidores.

Qué es el dólar Vaca Muerta

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes una operatoria diferencial para la liquidación de dólares de los exportadores de petróleo. El 25% de las divisas que ingresen al país les será reconocido al valor del denominado dólar Contado con Liquidación (CCL). Dijo que con la medida busca sostener inversiones para defender el empleo y blindar al sistema de una corrida cambiaria con fines electorales.

Massa lanzó la operatoria especial para las petroleras que exportan en el marco del acto de inauguración del oleoducto Vaca Muerta Norte. El encuentro estuvo atravesado por la situación del ministro: es uno de los tres candidatos presidenciales con chances de entrar a un balotaje el 22 de octubre.